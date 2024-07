Rosanna Banfi, auguri a papà Lino per i suoi 88 anni: “Festeggiamo per tre giorni”/ Foto in piscina e dedica!

Lino Banfi festeggia 88 anni: la dedica della figlia Rosanna

Lino Banfi compie oggi 88 anni e per l’occasione sua figlia Rosanna ha deciso di stupirlo con una dedica social tanto dolce quanto divertente, con la quale l’attrice ha voluto anche spiegare perché, pur essendo ufficialmente l’11 luglio il compleanno del papà, iniziano a festeggiarlo oggi.

“e sono 88 e come sempre il tuo compleanno dura come il carnevale di Rio! – ha esordito Rosanna Banfi nel suo post per papà Lino, dopo poi ha spiegato – Sei nato oggi ma sei stato segnato l’11 e noi ti abbiamo sempre festeggiato l’11. Poi però con l’avvento di Internet tutti hanno letto che sei nato il 9 facendoti gli auguri anche il 9 e finiamo a festeggiarti per tre giorni! Quest’anno poi ti faranno una grande festa a Canosa il 14, perciò si continuerà a farti gli auguri per una settimana! Allora cominciamo da oggi: auguri Papà e futuro bisnonno! 1000 di questi giorni.”

Accanto alla simpatica dedica, Rosanna Banfi ha postato un’immagine molto simpatica di suo papà Lino in acqua, con cappello di paglia e salvagente a tenerlo a galla, il tutto mentre il celebre attore guarda in camera, evidentemente preso alla sprovvista. Tantissimi sono i messaggi che il post pubblicato da Rosanna su Instagram ha suscitato dalle migliaia di fan di Lino. Molti hanno fatto gli auguri all’attore: “Tantissimi auguri di buon compleanno al nonno di tutti noi”, “Augurissimi al tuo meraviglioso papà e all’amato nonno Libero”, ha scritto qualcuno per cui Lino è ormai l’amatissimo personaggio di Un medico in famiglia. Altri hanno invece sottolineato la simpatia della foto e della dedica di Rosanna Banfi: “Bellissime parole e la foto poi, unica!”

