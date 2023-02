Lucia Zagaria, moglie Lino Banfi/ Un amore lungo 60 anni: l’ultimo desiderio

Lino Banfi: 70 anni con la moglie Lucia

Lucia Lagrasta Zagaria, moglie di Lino Banfi, è morta a 85 anni. L’attore pugliese, al secolo Pasquale Zagaria, e la moglie Lucia sono stati insieme più di 70 anni. Lino e Lucia si sono conosciuti quando erano giovanissimi, lui 15 anni e lei 13. “Abbiamo fatto i fidanzatini poi scappammo insieme. Per me lasciò la sua attività, faceva la parrucchiera e aveva un bel negozio avviato. Andammo via con 2000 lire in tasca. Il nostro viaggio durò 60 chilometri in tutto, il padre voleva ammazzarmi con il suo coltello da calzolaio”, ha raccontato Banfi a Verissimo.

Dopo 10 anni di fidanzamento Lino e Lucia si sono sposati a marzo 1962 “alle sei di mattina in una sagrestia”. Nel 2012 hanno celebrato le nozze d’oro nella Cappella di Sant’Andrea Corsini in Laterano, benedetti da Papa Ratzinger. Dal loro matrimonio sono nati due figli: Walter e Rosanna.

Lino Banfi: la malattia della moglie Lucia

Lucia Zagaria ha sempre sostenuto la carriera del marito: “Se non fosse stato per lei avrei abbandonato la carriera di attore. Mi disse: ‘Preferisco che tu sia povero ma felice, piuttosto che ricco e infelice’. E il suo ottimismo mi ha portato fortuna. Io, invece, vedo sempre il bicchiere vuoto e rotto. E se non lavoro, mi deprimo’’, aveva raccontato Lino Banfi a Verissimo. Da anni Lucia Lagastra era affetta dal morbo di Alzheimer. Quando la moglie ha iniziato a fargli le stesse domande Lino Banfi ha capito che c’era qualcosa che non andava: “Prima non sapevo come dovevo rapportarmi. Le rispondevo spazientito… Ora quando posso la faccio ridere”, ha raccontato al Corriere della Sera. Un paio di anni fa Lino Banfi ha scritto una lettera alla moglie Lucia, pubblicata dal settimanale Intimità, in cui ha confessato il desiderio di andarsene insieme: “Ho chiesto al Santo Padre quello che mi hai chiesto di chiedere precisamente. Gli ho raccontato il tuo desiderio, quello di andarcene insieme, nello stesso momento, tenendoci per mano come abbiamo fatto sempre nella nostra vita”.

