Lucia Zagaria, moglie malata di Lino Banfi/ Lui: “Serve sistema per morire insieme”

Lucia Zagaria e Lino Banfi sono felicemente innamorati da oltre sessant’anni, ma da diverso tempo un intruso ha cambiato il loro rapporto. La dolce metà dell’attore pugliese, infatti, si è ammalata di Alzheimer, una malattia che provoca la perdita di memoria e di altre abilità intellettuali. Una situazione di cui Lino Banfi cerca di non parlare più di tanto, ma che provoca in lui tanto sgomento e tensione.

Ed è proprio in quei momenti di debolezza che emerge tutto l’amore e la generosità del comico, che a proposito della sua lunga storia con Lucia ha detto: “60 anni di matrimonio rappresentano un percorso davvero molto bello. Dicono che si chiamano nozze di diamante… Ma in questi giorni lei mi fa delle domande: perché non troviamo un sistema per morire insieme? Perché se muori prima tu, io non ce la faccio”.

Lino Banfi e l’amore incondizionato per la moglie Lucia Zagaria

Lino Banfi è convinto che i grandi amori non possano resistere a lungo lontani l’uno dall’altra e ha ricordato una delle coppie più famose della tv, quella composta da Raimondo Vianello e Silvia Mondaini. “Abbiamo avuto l’esempio di molte coppie, compresa quella di Mondaini e Vianello, che non hanno resistito molto lontani”, le sue parole in una intervista rilasciata da Silvia Toffanin a Verissimo.

“Io voglio talmente bene a questa donna che le ho detto ‘Lucia, guarda, la maggior parte della gente che muore sono uomini quindi non ti preoccupare, alle donne tocca dopo a voi’ “, ha raccontato Banfi in un’altra intervista a Domenica In. Insomma, parliamo di un amore indissolubile e di una malattia tremenda che lo sta mettendo a dura prova.

