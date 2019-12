Lucian Bramieri ricorda il marito Cesare/ “La storia più bella e meritevole…”

Lucia Bramieri ad un passo dalla fine del 2019 ricorda Cesare, il marito e figlio del grande Gino Bramieri. “Credo che questa sia la storia più bella e più meritevole di essere ricordata ogni anno.. Sempre fino a quando avrò vita. Desidero chiudere quest’anno con il ricordo di chi è stato e sarà per sempre….oltre il tempo oltre la vita”, scrive su Instagram. A seguire, anche i commenti degli estimatori: “Quanti ricordi che fanno parte anche della mia infanzia. Grazie x averli postati… aprono il cuore anche a noi”. E ancora: “Sono d’accordo con te un grande AMORE non finisce mai e non si può dimenticare! !!! Ti ammiro tantissimo per l’attaccamento che hai per la tua famiglia. …Un caloroso abbraccio”. Proprio alcune ore addietro, Lucia aveva ringraziato i sostenitori per l’affetto: “A tutti voi amici e amiche reali e virtuali fans e conoscenti grazie per avermi seguita con affetto simpatia e rispetto”.

Lucian Bramieri ricorda il marito Cesare

Lucia Bramieri si augura di iniziare il nuovo anno con fiducia: “disponibilità, tolleranza verso questo mondo che spesso non ci piace… Ma il mondo siamo noi!!! Ti penso e cambia il mondo intorno a me… Un passo alla volta si fanno lunghi cammini e si raggiungono mete inaspettate… Facciamo il primo passo verso di noi e verso gli altri nella certezza che tutto ciò che faremo e diremo resterà per sempre nel cuore e nella mente di qualcuno per questo lasciamo ricordi positivi solo così ci aspetteranno anni migliori”. L’opinionista di Barbara d’Urso, aveva ricordato il marito Cesare anche dentro la Casa del Grande Fratello, versando delle lacrime per lui. “Cesare è l’unico argomento che mi rende debolissima e stata una sofferenza che ancora non mi tolgo dalle spalle. Io mi ritengo fortunata, perché ho avuto un marito che mi ha dato tutto quello che aveva e forse anche di più”, aveva affermato. Poi ha aggiunto che il marito era sempre dalla sua parte, anche quando era nel torto: “Lui era un marito di quelli che stava dalla mia parte a prescindere. Se qualcuno gli diceva di avermi vista fare una cosa brutta, lui non veniva a casa a chiedermi se fossi davvero io, lui andava da chi gli aveva detto questa cosa e negava tutto: ‘Tu sei un pirla… quella non era mia moglie’”.

