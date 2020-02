LUCIANA E BENNY, SCUSE ALLA FIGLIA ARIANNA/ “Orgogliosi di te” (C’è posta per te)

Un momento di grande emozione quello con il quale inizia la nuova puntata di C’è posta per te. Arianna incontra Ciro Immobile, l’idolo di suo fratello che, purtroppo, è scomparso all’età di 13 anni. Arianna, che spera un giorno di diventare arbitro, sognava di regalare la maglia di Ciro a suo fratello, quella maglia oggi le viene donata dal calciatore. “Mi è arrivata una vampata di amore tra te e i tuoi genitori che mi ha lasciato senza parole. – ammette Immobile – Siete come una squadra di calcio che ha perso un giocatore e si deve raggruppare per poter sconfiggere l’avversario. Ci avete insegnato tanto questa sera, vedo la luminosità nei tuoi occhi come se volessi vivere anche per tuo fratello.”, conclude il calciatore che ha dei doni per la giovane Arianna. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Luciana e Benny, sorpresa per la figlia Arianna dopo la morte del fratello Lorenzo

La nuova puntata di C’è Posta per te ha inizio con un regalo. Ciro Immobile e la moglie Jessica sono il dono che Luciana e Benny vogliono fare alla figlia Arianna. La storia è molto complicata e toccante, perché ha come protagonista Lorenzo, figlio della coppia e fratello di Arianna che oggi non c’è più. Immobile era il mito di Lorenzo ma è anche l’uomo che vuole oggi omaggiare la forza di questa giovane ragazza, alla quale sua madre vuole chiedere perdono per averle dato così poche attenzioni durante e dopo la malattia del fratello. Lo fa con una bellissima lettera che commuove i protagonisti di questa storia ma anche il pubblico presente.

Luciana, lettera alla figlia Arianna a C’è Posta per te

“Chi deve chiederti scusa veramente sono solo io, io che sono la tua mamma, che avrei dovuto abbracciarti forte e sorreggere il tuo dolore. Invece sei tu che hai aiutato me”. Inizia così la lettera che Luciana ha scritto per sua figlia a C’è Posta per te. Una lettera di scuse ma, al contempo, di grande amore. “Io, te e papà siamo rimasti chiusi un anno intero in una scatola piena di dolore”, racconta la donna nella sua lettera, facendo riferimento anche a Lorenzo, morto a soli 13 anni. “Eri il suo idolo in terra, tu e lui, una figlia voluta, tanto voluta. Tu hai sempre reso tutto facile” racconta ancora Luciana, commuovendo sua figlia Arianna ripercorrendo i momenti felici della sua infanzia.



