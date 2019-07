Luciana Littizzetto derubata/ Il video con la mamma diventa virale: “Il reggiseno…”

Luciana Littizzetto riesce ad essere comica anche quando non ce n’è il motivo e la prova arriva dal suo ultimo video social ormai diventato virale e che vede come spalla d’eccezione la sua cara mamma. A quanto pare la comica è finita nel mirino dei ladri che hanno pensato bene di svaligiare la sua casa di campagna. A parte il disturbo e il fastidio di aver trovato tutto buttato in aria sembra che i ladri non abbiano portato via molto visto che in questa casa non c’erano gioielli e non c’erano soldi come le stesse protagoniste del video rimarcano ma la cosa che ha colpito tutti è come il video in cui si riprendono le immagini di come hanno trovato la loro casa, sia diventato uno sketch tutto da ridere. Luciana Littizzetto riprende la madre che inizia a guardare in giro per capire cosa hanno portato via i ladri ma la loro attenzione sembra essere rivolta soprattutto ad oggetti di poco conto a cominciare “dalla camicia orrenda” che appartiene a Lucianina ma che nemmeno chi è entrato in casa loro hanno portato via.

FURTO A CASA DI LUCIANA LITTIZZETTO E DIVERTENTE SKETCH CON LA MADRE

Il giro turistico non finisce qua e tra cassetti buttati a terra e roba lanciata sul letto, la mamma di Luciana Littizzetto nota anche che non le hanno portato via il reggiseno poggiato sul comò della camera da letto e nemmeno la borsa viola che tanto le piace. Lei la mostra alla figlia che subito sottolinea “Mamma influencer” taggando anche la marca dell’accessorio. Le risate continuano e alla fine, arrivati in cucina, la Littizzetto rilancia: “Forse la casa di Emanuele Filiberto dava più soddisfazioni che non la casa di mia mamma” riferendosi proprio al furto che è finito sulle pagine dei giornali nei giorni scorsi. Cliccate qui per vedere il divertente video.

