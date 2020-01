Luciana Littizzetto, haters contro foto con ortopedico/ “Operata da un supermedico”

Luciana Littizzetto torna sui social dopo la terribile caduta che gli è costata la rottura di polso e rotula. Un piccolo incidente che l’ha costretta a trascorrere il Capodanno in ospedale visto che si è sottoposta ad un piccolo intervento che la comica ha voluto raccontare e condividere sui social. La scelta della mitica Liti non è stata però apprezzata da tutti i suoi follower, visto che in tantissimi l’hanno criticata scrivendole le peggiori cose. La situazione non si è placata quando Lucianina ha pubblicato una foto con il chirurgo Enrico Buttafarro, il dottore che l’ha operata. Dal letto di ospedale la Littizzetto si è fatta immortalare con il dottore scrivendo una breve didascalia a corredo della foto: “ortopedici di gran class. @yankeegun#enricobuttafarro#humanitasgradenigo”. Tantissimi i commenti da parte dei follower: c’è chi, quasi arrabbiato le scrive “si però che cavoli……alla domanda…cosa è successo????nessuna risposta, oltre alle foto, dacci anche l informazione che ti di chiede!”, mentre c’è chi si augura che quanto prima Lucianina possa tornare a Che tempo che fa scrivendo “mi dispiace tanto auguro una buona guarigione Fazio senza di lei è perso”. Tra i commenti spuntano però anche delle velate critiche: “vedi che significa essere famosi, i medici si fermano accanto al paziente e si fanno fotografare” scrive un follower, mentre un altro ci va giù pesante scrivendole “ah beh….non un medico qualunque….visto che i soldini servono…operata da un supermedico….e noi mortali mutiiiiii”.

Luciana Littizzetto è caduta, ma gli haters attaccano: “Ben ti sta brutta c***”

Un piccolo incidente per Luciana Littizzetto a poche ore dalla fine del 2019. A condividerlo sui social è stata proprio l’attrice comica che ha postato una foto con tanto di braccio e gamba ingessati con la didascalia: “E buona fine e buon principio”. La Littizzetto è caudata per strada, una distrazione che le è costata la rottura di rotula e polso e di un piccolo intervento. La foto ha immediatamente fatto il giro del web con tantissimi colleghi ed amici che le hanno dimostrato solidarietà e affetto. A cominciare da Michelle Hunziker a Maria Grazia Cucinotta, da Paola Barale fino alla collega di Che tempo che fa Filippa Lagerback che scrive: “Luuuucyyyy??? con tanto di cuoricini. La notizia però ha fatto “godere” i tantissimi haters che l’hanno presa di mira scrivendole le peggiori cose. “Ben ti sta brutta c***” scrive un follower a cui fa eco un altro “magari rimaneva in convalescenza a vita”, mentre altri scrivono “Sta cosa volgare”, “sta simpaticona” e “peccato non ci si possa fare i selfie con i morti”. Messaggi di odio vero e proprio a conferma, ancora una volta, di come i social siano diventati il covo di persone tristi, insoddisfatte e fallite pronte a puntare il dito contro chi nella vita è riuscito, con passione e determinazione, a realizzare i propri sogni.

Visualizza questo post su Instagram Ortopedici di gran class. @yankeegun #enricobuttafarro #humanitasgradenigo Un post condiviso da Luciana Littizzetto (@lucianinalittizzetto) in data: 1 Gen 2020 alle ore 11:50 PST





