Luciana Littizzetto, in carrozzina: collegamento da casa?/ Forse ancora assente in studio…

Luciana Littizzetto interverrà anche oggi nella puntata di Che tempo che fa, verosimilmente ancora in collegamento da casa sua. Difficilmente, infatti, potrà essere già in grado di camminare nello studio della trasmissione di Rai 2, visto che domenica scorsa era ancora su una sedia a rotelle. I tempi di recupero non sono brevissimi considerando l’operazione alla rotula che la comica ha subito non poco tempo fa. In ogni caso, anche se solo in collegamento, Luciana Littizzetto avrà modo di farsi notare per le sue battute, come del resto è avvenuto nell’ultima puntata. Resta da capire se finirà anche stavolta bersaglio delle frecciatine di Fabio Fazio, che proprio in virtù del collegamento da casa domenica scorsa non è riuscito a trattenere qualche battuta su Lucianina e il suo incidente che non ha avuto fortunatamente conseguenze molto gravi.

LUCIANA LITTIZZETTO, LE FRASI PER I BACI PERUGINA

In questi giorni Luciana Littizzetto è protagonista anche della campagna social avviata da Perugina, con tanto di web serie, dedicata ai cartigli speciali dei Baci in occasione di San Valentino. Cartigli firmati appunto da Luciana Littizzetto e da Stash. Come spiega l’Ansa, delle 30 frasi speciali, 20 sono state scritte a quattro mani, mentre 10 sono state scritte dalla comica e naturalmente si fanno notare. “Dio li fa e i migliori li presenta alla tua migliore amica”, “Quando ti guardo i miei ormoni organizzano un rave”, sono ad esempio due dei cartigli firmati Littizzetto. “Ammetto che fa un certo effetto ritrovarsi sui cartigli dei Baci Perugina! Questa è la consacrazione di un amore che mostra l’altra faccia: un pizzico di cinismo e tanta ironia sono ingredienti che spesso aiutano a stare con i piedi per terra ma nello stesso tempo a prendere la vita con più leggerezza”, ha detto Lucianina.

I CONSIGLI AD AMADEUS

Dal video teaser con cui è stata lanciata la campagna, si può notare che Luciana Littizzeto ha lavorato con Stash prima di avere l’incidente. Tra l’altro nelle ultime settimane la comica entra nelle case degli italiani anche grazie allo spot Swiffer, anch’esso evidentemente girato prima della caduta con fratture. Chissà che oggi, nel corso della puntata di Che tempo che fa, Luciana Littizzetto non dedichi altre parole ad Amadues. La scorsa settimana, infatti, la comica ha dedicato al conduttore e direttore artistico di Sanremo alcuni consigli speciali, viste anche le polemiche intorno al Festival. Tra questi, quello di sorridere sempre, ma non troppo per non sembrare scemo, e quello di non fidarsi di nessuno, “tranne di Vincenzo Mollica”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA