LUCIANA LITTIZZETTO/ Torna in collegamento a Che tempo che fa dopo l’incidente?

Luciana Littizzetto è pronta a tornare su Rai Due per occupare il posto che le spetta sul bancone di Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio in onda in questa domenica 19 gennaio 2020 a partire dalle 21:05 alle 23:30? Come sapranno i telespettatori più fedeli alla trasmissione, poiché “Lucianina” ha subito nei giorni scorsi un brutto incidente che l’ha costretta a restare i box. La comica piemontese si è resa protagonista di uno scivolone apparentemente banale, ma che si è risolto con delle conseguenze abbastanza gravi: stava infatti camminando per strada quando è inciampata nei lacci delle scarpe finendo a gambe all’aria. Questa caduta le ha procurato la rottura della rotula della gamba destra – tutta ingessata – nonché quella del polso. Da sottolineare, però, come Lucianina non abbia perso la propria vena autoironica neanche in un’occasione “dolorosa” come questa.

LUCIANA LITTIZZETTO: FRECCIATINA AD AMADEUS

La Littizetto, per spiegare l’incidente che le è occorso, ha spiegato così la sua assenza da Che tempo che fa settimana scorsa: “Non sto benissimo, non me l’aspettavo di incorrere in un incidente del genere. Anche perché non faccio parapendio, non faccio sci, niente di tutto questo. Io cammino. E camminando sono inciampata nei lacci delle scarpe. Mi mancate tutti perché stasera c’erano un sacco di argomenti, come Harry e Meghan, ma non ce la faccio a muovermi. Devo tenere la gamba ferma”. Lo stesso Fabio Fazio non è riuscito a non infierire sulla compagna di tanti successi: “Come sapete ha avuto un incidente casuale, cadendo per strada, tra l’altro da un’altezza molto vicina al terreno, frantumandosi una rotula e anche il polso. Sta bene, ha molto dolore ma non c’è pericolo”. Questa sera Lucianina sarà in collegamento: a lasciarlo intendere è stata su Twitter proprio lei con una battuta riferita alla frase controversa di Amadeus nei confronti della fidanzata di Valentino Rossi: “Dai che se tutto procede domenica sarò in collegamento con Che tempo che fa. Incrociamo le dita. E mi raccomando: Sempre un passo indietro e nel mio caso uno per terra. #ctfc #chetempochefa”.

