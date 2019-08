Luciana Littizzetto, “silenzio” dopo insulti/ Il caso Open Arms e gli attacchi social

«Silenzio»: una sola parola come didascalia del nuovo post su Instagram di Luciana Littizzetto. Appena otto lettere per rispondere alle centinaia di critiche e, purtroppo, insulti ricevuti nelle scorse ore dopo aver lanciato un appello per i migranti a bordo della Open Arms: la comica è finita nel mirino del web per essersi scagliata contro la linea di Matteo Salvini, invocando lo sbarco delle persone a bordo dell’imbarcazione dell’Ong spagnola. «In questi giorni in cui tutti sono al mare, voi siete in mare. E’ molto diverso. E lo siete da molto tempo, non è possibile. Non è più assolutamente tollerabile: questo è un gesto vile, vigliacco, schifoso, pavido»: queste le parole della Littizzetto in un video pubblicato su Instagram e diventato virale nel giro di poche ore, fino ad attirare l’attenzione di diversi esponenti politici…

LUCIANA LITTIZZETTO, IL “SILENZIO” DOPO LA BUFERA

«Secondo voi quanti ne ospiterà a casa sua?» la replica immediata di Matteo Salvini al video-appello di Luciana Littizzetto, che come vi dicevamo ha attirato diverse critiche. Non è tardata ad arrivare neanche la presa di posizione di Giorgia Meloni: «Gli italiani chiedono la difesa dei nostri confini e stop immigrazione clandestina. Continuano gli imbarazzanti appelli dei radical chic italiani: ma è il sole delle spiagge di Capalbio che fa questo effetto?», mettendo nel mirino anche Richard Gere. Senza dimenticare i numerosi attacchi sul web, con tanti follower che si sono scagliati contro il volto di Che tempo che fa per il suo punto di vista sui migranti. Ma non sono neanche mancati gli attestati di stima e vicinanza: «Silenzio meglio di mille parole», «Tu sei veramente una gran brava persona… lo hai dimostrato ancora una volta», «Ciao Luciana, siamo tutti con te e siamo tanti!».

