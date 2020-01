LUCIANA LITTIZZETTO, COME STA?/ Ha avuto un incidente: “Non so quando tornerò in Tv”

“C’è stata tanta apprensione, tanta ansia per la nostra Lucianina. È caduta per strada”. Esordisce così Fabio Fazio all’inizio della nuova puntata di Che tempo che fa, la prima di questo 2020 che si apre con una brutta notizia: Luciana Littizzetto non potrà essere presente, né stasera né domenica prossima. E chissà quando la rivedremo, dal momento che le previsioni sulla sua guarigione non sono proprio rosee. Per il momento, comunque, la cosa più importante è che stia bene. Fazio la chiama al telefono proprio per sincerarsi circa il suo stato di salute. Il tono parrebbe sempre lo stesso, anche se Luciana sostiene di essere un po’ scossa: “Non mi aspettavo un incidente del genere”, fa sapere, “tanto più che io non scio, non mi butto, non faccio parapendio. Cammino e basta”. Cosa è successo, allora? “Sono inciampata nei lacci delle scarpe”. E Fazio, indelicato per finta: “Fa ridere anche quando cade!”.

Luciana Littizzetto spiega com’è avvenuto l’incidente

Luciana Littizzetto ammette di essere stata imprudente: “Ho indossato un paio di scarpe più grandi e sono inciampata nei lacci”. L’incidente le ha causato una frattura scomposta pluriframmentaria, vale a dire la rottura della rotula e del polso. “Adesso sei una specie di puzzle”, commenta ancora Fazio. Luciana, dal canto suo, non vede l’ora di tornare per dirgliene quattro: “Mi mancate tutti”, informa. “Poi stasera c’erano un sacco di cose, un sacco di argomenti… peccato”. Per ora, la comica non riesce a fare un pronostico sul suo ritorno in Tv: “Non riesco a muovermi, devo tenere la gamba ferma”. Lo scenario è più preoccupante del previsto: è possibile che Luciana non si faccia vedere per mesi. Lei stessa lo lascia intendere, nel corso di una seconda telefonata quando in studio c’è Ilary Blasi. La conduttrice le chiede rispettosa se possa replicare una sua mossa tipica, arrampicandosi sulla scrivania. Lucianina glielo concede: “Ormai… chissà quando ci rivedremo…”. L’ultimo pensiero va al pubblico: “Devo ringraziarlo per il sostegno”, dichiara la Litti. Alla fine, Fazio l’avverte: “Ti rompo anche domenica prossima”.

