Luciana Littizzetto Vs Wanda Nara/”Sessista? Battuta discutibile su foto discutibile”

Luciana Littizzetto contro Wanda Nara a Che Tempo che fa in risposta alle minacce di querela

Si chiude con la risposta di Luciana Littizzetto la querelle che l’ha vista protagonista con Wanda Nara in questi ultimi giorni. Tutto è nato la scorsa settimana quando la comica ha commentato la foto di Wanda Nara in cui appare completamente nuda a cavallo. Il commento è stato criticato sui social e sul web, è stato riportato su molti siti web e alla fine sembra che Wanda Nara abbia deciso di rimettere tutto nelle mani dell’avvocato querelando la Littizzetto che non ci sta e che ieri sera ha deciso di rispondere alle accuse e agli attacchi a Che Tempo Che respingendo ogni accusa di sessismo segnando quello che è il confine tra essere violento con una donna oppure ironizzare su una foto che tutti sono liberi di fare e pubblicare come e quando vogliono. A quel punto la Littizzetto invita Lady Icardi a sorridere di più come fanno altre colleghe che vengono spesso prese in giro da lei come la Marcuzzi, la Rodriguez, la De Filippi e via dicendo.

Luciana Littizzetto respinge le accuse di Wanda Nara e di sessismo

In trasmissione ieri sera Luciana Littizzetto ha voluto rispondere a tono alle polemiche ammettendo che un comico possa fare una battuta esagerata o “discutibile” così come ognuno è libero di postare foto “discutibili”, la differenza tra quello che ha fatto lei e il sessismo sta nella violenza: “Il sessismo è l’odio nei confronti delle donne, è la violenza di genere, è la discriminazione sul lavoro, è pensare che le donne siano inferiori rispetto agli uomini e la mutilazione dei genitali femminili per impedire alle donne di provare piacere. Il sessismo è non solo impedire a una donna di farsi una foto nuda su un cavallo, ma impedirle anche solo di parlare. Se una donna fa una battuta discutibile su un’immagine discutibile di un’altra donna fa sessismo? No! Perché c’è la libertà”. Avrà ragione oppure no?



