Mauro Icardi e Wanda Nara sono tornati insieme? Ormai la loro relazione è fatta di così tanti intrecci che è pure difficile dare una risposta. Qualche giorno fa, il calciatore ha postato alcune foto che mostravano il suo arrivo a Buenos Aires, mentre oggi ci sorprende in una perfetta foto di famiglia insieme a Wanda Nara. Ovviamente il pubblico si è fatto tante domande dopo questo ritratto familiare e si stanno chiedendo se la coppia si sia riappacificata o no dopo la separazione avvenuta a luglio 2024.

La foto pubblicata li ritrae insieme al cane e alle loro due figlie, sarà un messaggio in codice per annunciare il ritorno di fiamma? In effetti, Mauro Icardi potrebbe semplicemente voler mantenere buoni rapporti con la sua famiglia e potrebbe essere volato nella capitale argentina solo per stare con le figlie Isabella e Francesca. I quattro hanno voluto mostrare il nuovo cucciolo di casa, un tenero bassotto che potrebbe segnare il continuum di un legame mai rotto nel corso del tempo. Nelle ultime ore, oltretutto, Wanda Nara ha risposto ai fan tramite un box domande su Instagram, facendo lo slalom tra quelle che gli domandavano informazioni sulla relazione.

Wanda Nara parla dei figli: “Loro sono il mio tutto”

Ritorno di fiamma tra Wanda Nara e Mauro Icardi? La showgirl oltre alle bimbe con Icardi ha anche altri tre figli: Benedicto, Costantino e Valentino, avuti da Maxi Lopez con cui è stata sposata anni fa. In ogni caso i fan sono rimasti con il dubbio su quanto sta succedendo tra lei e Mauro Icardi, dato che non c’è ancora stata nessuna risposta sul tema. Eppure i segnali ci sono: chi avrebbe mai condiviso una foto così intima senza avere il proposito di comunicare un ritorno di fiamma? I fan sperano in una riconciliazione, ma rimangono confusi dai continui segnali di tira e molla della showgirl e del calciatore.

In una delle domande che i fan le hanno fatto su Instagram, Wanda Nara ha scritto che i suoi bambini sono il “tutto” ma non ha voluto rispondere a chi le ha chiesto se fosse tornata con Mauro Icardi. Al momento è ancora difficile delineare la verità, ma dopo il fatidico annuncio della separazione è successo di tutto, e questa storia sembra riservare ancora tante sorprese. Non ci resta che attendere per ricevere conferme dalla coppia o smentite riguardo ad un riavvicinamento sentimentale…