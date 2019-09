Luciana Manfra, ex moglie Little Tony/ L’amore per la corista (coetanea della figlia)

Sono tante le coppie di innamorati che uniscono due diverse generazioni e le nozze fra Luciana Manfra e Little Tony non fanno eccezione. All’epoca del loro incontro, la ragazza ha la stessa età della figlia del cantante, Cristiana Ciacci, mentre Little Tony ne ha già 58. Lei fa la corista e milita da tempo nel team del futuro marito, che sceglierà di sposare nel luglio del 1999, come rivelato quello stesso giorno da Il Messaggero. Luciana rappresenterà per il noto artista dalle tante hit un grande amore e la possibilità di voltare pagina in seguito al divorzio con la prima moglie, Giuliana Brugnoli. Il matrimonio però durerà solo 14 anni e si concluderà nel 2013 con la scomparsa del cantante. Sette anni più tardi aver ricevuto tra l’altro l’infarto a cui riuscirà a sopravvivere e dopo aver pubblicato, due anni dopo, l’album Non finisce qui. A lungo definito come l’Elvis Presley italiano, Little Tony comparirà di nuovo sul piccolo schermo del nostro Paese grazie al tributo di Techetechetè di oggi, martedì 10 settembre 2019.

Luciana Manfra, ex moglie Little Tony: poche le informazioni sulla donna

Sono ben poche le informazioni che è possibile trovare ancora su Luciana Manfra, la seconda e ultima moglie di Little Tony nonchè sua corista nel periodo d’oro. Forse anche perchè quella forte differenza d’età che li divideva non era vista di buon occhio dal pubblico, anche se non impedirà i due di procedere verso il matrimonio. Annunciando in via ufficiale il lieto evento solo il giorno stesso del fatidico sì. Possiamo quindi solo immaginare quali critiche si siano abbattute sul cantante e la consorte in seguito, anche per via di quell’età che unisce Luciana ad una delle figlie di Little Tony, Cristiana, nata dal suo matrimonio con la prima moglie Giuliana Brugnoli. In seguito alla scomparsa del marito, avvenuta l’anno del suo 72esimo compleanno, la Manfra preferirà inoltre non rilasciare alcune dichiarazioni sul loro amore oppure sulla sofferenza provata a causa della sua perdita. Ancora una volta sarà invece Cristiana a condividere con il pubblico pensieri ed emozioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA