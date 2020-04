Luciana Piza Toledo e Cristiano Gozzi/ Chi sono i genitori di Gaia di Amici 19

Gaia Gozzi non ha bisogno di presentazioni ma chi non ha seguito Amici 19 e, ancora prima, il suo percorso a X Factor, non conosce molto della sua storia e, soprattutto, dei suoi genitori a cominciare dalla sua mamma, colei che ha davvero regalato un’impronta non solo alla sua vita ma anche alla sua carriera. Chega è proprio una canzone ispirata alla sua vita ma, soprattutto, alla lingua della madre, Luciana Piza Toledo. La donna, 50 anni e tre figlie, è un’ex ballerina di danza classica e contemporanea che ha trasmesso la passione per la musica alla bella Gaia e che i fan hanno avuto modo di conoscere proprio durante una delle puntate di Amici 19. Proprio in quel frangente, tra le lacrime trattenute a stento, la signora Luciana ha detto sulla figlia: “Siamo fieri perché tu ti sei aperta piano piano e a farti vedere non solo per la tua forza ma anche per le tue fragilità. Tu devi essere quella che sei in totale libertà….Devi essere sempre conscia del tuo valore con umiltà e gratitudine soprattutto in questo momento è importante. Ti amiamo da morire!”.

LUCIANA PIZO TOLEDO E CRISTIANO GOZZI, CHI SONO I GENITORI DI AMICI 19

Gaia Gozzi vive lontana dalla madre e dalla famiglia che la signora ha costruito e si è stabilita a Mantova anche se quando può vola in Brasile per non dimenticare le sue origini. Lei stessa ha raccontato a urbanmagazine.it: “Ho due cittadinanze e mi sento addosso due nazionalità, da giovane faceva la ballerina e ha fatto per anni la pubblicitaria, mentre mio padre è un dirigente d’azienda e ha fondato insieme a suo fratello un marchio di biciclette old style prodotte in Italia che si chiama Abici”. Il papà, Cristiano, è sempre stato molto vicino alla figlia e, anche se ad Amici non abbiamo avuto modo di conoscerlo, Gaia ha raccontato: “Mio padre è pazzo per quello che mi è successo. Io non ho mai voluto far pensare la mia decisione di far musica ai miei genitori. A 18 anni sono andata via. Io non ho mai chiesto soldi, solo in alcuni momenti. Era necessario andare via da casa, altrimenti non avrei mai scritto determinate cose”.



