Luciano Appignani, ex marito Paola Quattrini/ Prima di lui il marchese Gerini

Luciano Appignani è stato il marito di Paola Quattrini. L’attrice era stata precedentemente sposata con il marchese Antonio Gerini. Per amore di Luciano, Paola chiese e ottenne l’annullamento del primo matrimonio dalla Sacra Rota: “Sono tanto felice con Luciano che lo sposerò un’altra volta”, aveva confessato nel 1975 la Quattrini alla rivista “Grand Hotel“. L’attrice e Appignani si erano sposati l’anno prima con rito civile in Campidoglio. Nel 1975 i due sono diventati genitori di Selvaggia, che ha seguito le orme materne diventando attrice e doppiatrice. Come nome d’arte ha scelto il cognome della madre.

Luciano Appignani: il secondo marito di Paola Quattrini

Prima di Luciano Appignani, Paola Quattrini è stata sposata con Antonio Gerini, morto nel 2017 (era nato nel 1934). Soprannominato il “marchese della Dolce Vita”, Gerini è stato il primo agente di Peppino Di Capri e fu partner di Anita Ekberg. Nel 1990 lo zio don Alessandro Gerini lasciò tutta la sua ricca eredità ai salesiani, e il marchese fu forse l’unico della famiglia a non darsi troppo da fare per rimettere le mani sul patrimonio. “Non lo vedevo da quindici anni, non andavamo d’ accordo: da lui non mi aspettavo una lira”, disse a la Repubblica quando morì lo zio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA