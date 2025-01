Sono stati insieme vent’anni, l’uno al fianco dell’altra. Luciano Cannito e Rossella Brescia hanno formato a lungo una bellissima coppia, salvo poi arrivare ad un punto di inattesa rottura. Oggi la ballerina non sa spiegarsi perché la relazione con il suo ex compagno sia finita, ma volente o nolente ha dovuto fare i conti con un ‘cambio di prospettive’ e la presa di posizione di Luciano, che ha voluto chiudere la loro storia. In una intervista rilasciata nel salotto di Verissimo, Rossella Brescia ha parlato apertamente della fine del loro amore, spiegando tutto il suo stupore dopo aver capito che non c’era più niente da fare.

“Per quanto riguarda me ci siamo lasciati senza motivo né ragione. Con il tempo però ho capito che bisogna rispettare la sincerità dei sentimenti che per lui erano cambiati”, spiega l’ex ballerina nel salotto di Canale 5.

Rossella Brescia e la rottura inaspettata con l’ex compagno Luciano Cannito: “Meglio sia felice altrove”

La showgirl assicura che a determinare la fine del loro amore non è una terza persona, ma appunto l’affievolirsi di un sentimento che per molti anni è stato trainante. “Non ci sono altre persone e lui dice che mi amerà per sempre come una sorella”, riporta la conduttrice e ballerina Rossella Brescia. “Non credevo che sarebbe accaduto, ho fatto di tutto per evitare la fine di questa storia ma mi sono dovuto arrenderlo per lasciarlo libero di essere felice da qualche altra parte”, ha detto amara.

Se proprio dovesse trovare il pelo nell’uovo, la Brescia pensa che all’interno della coppia sia mancata quella parte di conflitto sano. Potrebbe essere questo il motivo che avrebbe iniziato ad allontanarla dall’ex Luciano Cannito: “Forse abbiamo sbagliato. Nel nostro rapporto è mancato il conflitto sano. Poi ci siamo allontanati…”.