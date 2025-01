Rossella Brescia è stata sposata tra il 2000 e il 2004 con Roberto Cenci, regista e autore televisivo. Il loro rapporto è durato alcuni anni ma è terminato per via di alcune divergenze: i due, infatti, non avevano le stesse ambizioni e gli stessi obiettivi e per questa ragione il loro rapporto è andato via via spegnendosi. Più avanti, il regista milanese ha avuto un figlio con Edelfa Chiara Masciotta, mentre da altre due relazioni è diventato papà di altri due figli. Proprio con Rossella Brescia, Roberto Cenci avrebbe voluto un figlio che però non è riuscito ad avere per via di visioni differenti: la ballerina, infatti, in quel momento della sua vita non si sentiva pronta per diventare madre e questo a lungo andare ha minato il loro rapporto, portandoli alla dolorosa ma doverosa decisione di separarsi.

Proprio Roberto Cenci ha parlato più avanti della ragione che ha portato il suo rapporto con la Brescia a terminare. “Rossella è polarizzata sul lavoro e non era pronta a darmi un figlio” ha raccontato il regista. Questo, dunque, ha portato i due a prendere la decisione di dirsi addio, seppur sia rimasto un affetto. A pesare è stata senza dubbio anche la grande differenza di età tra loro: erano infatti in momenti differenti della loro vita e per questa ragione si sono trovati ad affrontare delle situazione diverse tra loro.

Le divergenze tra Rossella Brescia e Roberto Cenci hanno portato i due alla decisione di dirsi addio. “Non eravamo più felici. Per cui di comune accordo abbiamo deciso di lasciarci” ha spiegato la ballerina. A pesare sul loro addio anche i rispettivi lavori che spesso li hanno portati a stare lontani e hanno contribuito alla distanza che già c’era tra entrambi per via delle differenze di vedute.