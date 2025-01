Protagonista di una carriera straordinaria, tra danza e tv, Rossella Brescia si è ritagliata uno spazio importante nel mondo dello spettacolo nostrano. Tanti successi ottenuti negli anni, ma anche qualche delusione che ancora oggi la showgirl ricorda con grande lucidità ed un pizzico di rabbia. “Ci fu un super errore nella mia carriera, quasi una follia. Avevo rifiutato il ruolo di Malena nel film di Tornatore, che poi è stato interpretato da Monica Bellucci”, ricorda la Brescia in una bella intervista televisiva.

Da Amici a Rds, passando per Colorado, le soddisfazioni personali ci sono state tutte nel corso della sua carriera, ma oggi Rossella si mangia le mani per essersi fatta sfuggire quell’opportunità con Tornatore. Tutto per colpa dell’amore e di un fidanzato geloso: “Non accettava di vedermi in un film di quel tipo e non voleva girassi alcune scene ed io lo accontentai”. Non proprio la descrizione di una relazione sana e genuina, infatti non molto tempo dopo i due si lasciarono.

Successivamente Rossella Brescia è stata impegnata con Luciano Cannito, una storia conclusasi all’improvviso e inaspettatamente dopo anni insieme. E’ stato un duro colpo per la ballerina, che nonostante lo stupore assicura di aver conservato un rapporto di amicizia col suo ex compagno: “Cerco sempre di restare in armonia con le persone, il livore mi toglie energia”.

Tra le altre note dolenti, la scoperta di una malattia rivelata in una intervista a Ok Salute, vale a dire endometriosi, un’infezione cronica benigna degli organi genitali femminili e del peritoneo pelvico. Oggi l’ex ballerina ripensa anche con amarezza al mancato arrivo dei figli, cercati con grande desiderio quando stava con Luciano. “Si può essere felici anche se non si hanno avuti figli ma io ho sofferto tanto”, ha raccontato in un passaggio a Io Donna.

