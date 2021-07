Luciano Punzo bacia Manuela a Temptation Island 2021/ La fidanzata di Stefano cede..

Manuela delusa da Stefano si fa consolare da Luciano Punzo…

Luciano Punzo è il single tentatore di Manuela, la fidanzata di Stefano di Temptation Island 2021. Il modello napoletano ha fatto breccia nel cuore della bella Manuela che sembra oramai pronta a prendere una importante decisione per la sua vita. Durante l’ultima puntata del reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5, infatti, abbiamo visto il modello confortare ancora una volta Manuela dopo la visione di alcuni video del fidanzato Stefano alle prese con la single Federica.

Nei filmati la ragazza ha sentito nuovamente il fidanzato Stefano pronunciare parole poco carine nei suoi confronti senza contare che l’ha visto “amoreggiare” con la tentatrice Federica. Tra i due c’è sempre più feeling al punto che Federica si è lasciata scappare “ma non è gelosa la tua fidanzata?” con Stefano che ha replicato “lei chi? E’ la mia ex”. Questo filmato ha fatto letteralmente arrabbiare Manuela che, una volta rientrata nel villaggio dei single ha trovato conforto tra le braccia di Luciano. Il modello napoletano l’ha abbracciata e confortata mettendola però dinanzi ad una scelta.

Luciano Punzo a Temptation Island 2021 bacia Manuela?

Dopo averla vista piangere, Luciano Punzo ha portato Manuela in camera da letto dinanzi ad uno specchio dicendole “guarda come stai e decidi: vuoi stare così oppure no?”. Un comportamento maturo quello di Luciano che potrebbe rivelarsi per Manuela la grande occasione per tagliare col passato. Stando alle anticipazioni della nuova puntata, infatti, sembrerebbe che Manuela si è lasciata andare col single Luciano al punto tale da scambiarsi un bacio. Intanto proprio sui social il modello napoletano ha pubblicato una foto con tanto di didascalia: “Certe volte le scelte sbagliate ci portano nel posto giusto”. Che sia un chiaro riferimento a quanto successo durante le puntate finali di Temptation Island 2021? Possibile che Luciano sia davvero riuscito a conquistare il cuore di Manuela?

