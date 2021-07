Luciano Punzo, Temptation Island/ Il tentatore conquista Manuela? Alba per due in riva al mare

Luciano Punzo è uno dei tentatori di Temptation Island 2021. Il modello napoletano nel villaggio delle fidanzate è sempre più vicino a Manuela, la fidanzata di Stefano. Un rapporto che sta crescendo puntata dopo puntata mettendo seriamente in crisi la ragazza. “La vera seduzione è spogliare un cuore dalle proprie paure” ha confessato Manuela alle compagne di avventura precisando come il ragazzo sia riuscito a conquistare la sua fiducia con garbo ed educazione. Le parole di Manuela hanno fatto letteralmente infuriare il fidanzato Stefano nel pinnettu che ha reagito dicendo: “vuol dire che ancora una volta sono più intelligente io, tutto questo dimostra che mi era bastato il primo video per capire tutto . Sono dieci palmi più maturo di lei e mi vergogno di aver perso questo tempo”. Non solo, Stefano ha anche promesso alla fidanzata di vendicarsi per quanto visto: “mò ti faccio vedere io”. Intanto Luciano continua a conquistare punti e a fare breccia nel cuore della sempre più confusa Manuela. Il colpo di grazia è arrivato quando ill modello le ha proposto di vedere l’alba insieme.

Temptation Island 2021, 4a puntata/ Diretta e coppie: svolta per Floriana e Federico

Luciano Punzo a Temptation Island 2021 fa breccia nel cuore di Manuela?

“Che significato ha per te l’alba” domanda Luciano Punzo a Manuela lasciandosi poi andare ad una sorta di dichiarazione vera e propria. “Dov’eri stata in tutto questo tempo?” – dice il modello alla fidanzata incoraggiata anche dalle compagne a viversi questa storia senza problemi. Il corteggiamento di Luciano è serrato, visto che il modello pronuncia frasi d’effetto come “lo sai che un girasole non piange?”. La crisi tra Manuela e Stefano è sempre più profonda. A rendersene conto è proprio Stefano che, dinanzi a questo video, reagisce dicendo: “io dormo e questa sta al mare, lei tenta di ferirmi, ma a me non tocca, se il rapporto non va è colpa di tutte e due. Io le cose non le faccio per ripicca”. Riuscirà Luciano Punzo a conquistare il cuore di Manuela?

