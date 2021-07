Luciano Punzo e Manuela Carriero, sfottò a Stefano dopo Temptation/ Falò ironico e…

Luciano Punzo e Manuela Carriero sono sempre più innamorati e felici. Durante i giorni trascorsi insieme a Brindisi, Luciano e Manuela hanno messo in scena un finto falò di confronto imitando quanto accaduto nel villaggio di Temptation Island 2021. Dopo aver risposto alle critiche di chi considera la loro storia finta, Luciano e Manuela si divertono dando vita ad un falò ironico e divertente con cui lanciano uno sfottò a Stefano, l’ex fidanzato di Manuela. Durante la permanenza nel villaggio di Temptation Island, Stefano, parlando della storia con Manuela, l’ha più volte definita “una casilinga”. Luciano, invece, è stato più volte definito un attore e, così, i due fidanzati, in uno scenario romantico e suggestivo, danno vita ad un inedito falò.

Innamorati, uniti e molto complici, Luciano Punzo e Manuela Carriero si divertono ad ironizzare sulle critiche, ma anche su tutto ciò che è stato detto nel villaggio di Temptation Island 2021. “Sei una casalinga, solo questo sei” dice Punzo. “Io sono una casalinga? E tu cosa sei?” chiede Manuela, “Un attore!” , risponde Luciano che, poi, fa finta di andare via per poi tornare indietro, correre da Manuela, abbracciarsi e baciarsi. Nel villaggio di Temptation Island 2021, dunque, è nato davvero l’amore. Chi non credeva nella coppia si sta lentamente ricredendo. Sui social, i due appaiono sempre più sereni e innamorati ed entrambi hanno pubblicato la stessa foto di un bacio con la medesima didascalia. “Non eri nei miei piani”, hanno scritto Luciano e Manuela che stanno conquistando sempre di più il pubblico. Su Instagram, infatti, sono già numerose le fanpage nate per loro.

