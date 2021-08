Luciano Punzo e Manuela Carriero vanno a convivere/ Stefano “Io innamorato? Calma…”

L’ex tentatore di Temptation Island, Luciano Punzo, e Manuela Carriero, conosciuta proprio nel villaggio del programma televisivo di Canale 5, fanno sul serio. La coppia appare sui social innamorata più che mai e nelle passate ore ha annunciato una decisione importante sul loro futuro: i due hanno infatti deciso di iniziare ufficialmente la convivenza. A darne l’annuncio, rigorosamente via social, è stato proprio Punzo che a bordo della sua auto, attraverso una serie di Instagram Stories ha commentato: “Allora, ragazzi, volete sapere dove siamo diretti? Avete rotto le scatole tutti quanti: ‘Dove andate, dove andate dove andate?’… Io e la Manu andiamo a Napoli. Inizia la convivenza!”.

Nonostante i loro seri intenti, la coppia è spesso bersagliata dalle critiche social di chi sostiene che stia facendo di tutto per far parlare di sé, mettendo quindi in dubbio i reali sentimenti di entrambi. Che sia solo un modo per restare al centro del gossip estivo? Questo non ci è dato saperlo ma anche in merito alla decisione di andare a convivere qualcuno si è mostrato più che scettico sulla veridicità dei loro intenti amorosi.

Luciano Punzo e Manuela Carriero verso la convivenza, e l’ex Stefano?

Ma come ha reagito l’ex di Manuela Carriero, Stefano Sirena, con il quale la giovane pugliese aveva preso parte a Temptation Island, di fronte alla scelta della neo coppia di compiere questo passo così importante? Il cestista non ha direttamente commentato l’inizio della convivenza tra la sua ex e l’ex tentatore ma si è limitato ad apparire sui social in atteggiamenti romantici con la sua Federica, anche lei tentatrice del medesimo programma.

Se, quindi, Manuela e Luciano sui social “ostentano” il loro nascente amore coinvolgendo i rispettivi follower nelle loro importanti scelte di coppia (compresa la convivenza), Stefano e Federica avrebbero deciso di andarci più piano. Ed infatti alla domanda se sia innamorato o meno dell’ex tentatrice, Stefano si è limitato a rispondere: “Non sono innamorato, calma”. Due atteggiamenti completamente opposti che evidenzia anche le differenti esigenze di coppia dei due ex fidanzati.

