Luciano Punzo si ‘dichiara’ a Manuela a Temptation Island 2021/ E attacca Stefano…

Luciano Punzo, il single tentatore di Temptation Island 2021, è sempre più vicino a Manuela, la fidanzata di Stefano. Durante l’ultima puntata del reality show dei sentimenti i due si sono lasciati andare ad effusioni e coccole che hanno fatto infuriare non poco Stefano. In particolare Luciano e Manuela si sono scambiati un innocente bacio che lascia presagire un possibile coinvolgimento sia del tentatore che della fidanzata di Stefano. Sarà davvero così? Intanto la visione del filmato della fidanzata Manuela con il single Luciano ha fatto adirare Stefano che, nel pinnettu, ha reagito molto male alla cosa. In particolare Stefano ha notato che il modello napoletano ha sfiorato il lato b della sua fidanzata dicendo a gran voce “le ha toccato il cul*!”.

Luciano Punzo attacca Stefano “Manu tu dipendi da lui. Ma perché devi essere il suo burattino? “

Dal canto suo Luciano Punzo è sempre più preso da Manuela che, chiamata a vedere dei filmati del fidanzato Stefano, ritorna nel villaggio ancora una volta triste. A quel punto il single tentatore l’avvicina cercando di capire cosa è successo e cerca di spronarla a reagire e a riprendere la sua vita in mano. Manuela, infatti, continua a pensare alla felicità di Stefano e non alla sua e Luciano a quel punto sbotta dicendole: “Manu tu dipendi da lui. Ma perché devi essere il suo burattino? Pensa alla tua felicità prima”.

Sicuramente il single tentatore è molto preso da Manuela visto che, dopo avere dato un bacio, le dice: “ora che finiranno questi giorni non potrò più fare questo e mi mancherà”. Ma non finisce qui, visto che proprio Luciano prometta a Manuela di essere pronto a renderla felice una volta usciti dal programma. “Ti renderò felice veramente. Napoli è bella, ma con te lo sarà ancora di più…” dice il bel tentatore. Manuela sceglierà di uscire dal programma con lui oppure perdonerà ancora una volta il fidanzato Stefano?

