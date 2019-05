Luciano Spalletti, nuovo allenatore Roma?/ Bookmaker quotano il secondo ritorno

Luciano Spalletti non è più l’allenatore dell’Inter. Da ieri il tecnico di Certaldo è stato sollevato dal suo incarico come da comunicato ufficiale della compagine nerazzurra. Ad Appiano Gentile è già sbarcato Antonio Conte, annunciato stamane, e per l’ex allenatore del biscione si apre quindi il toto-scommesse: quale sarà la prossima squadra che guiderà? Numerose le ipotesi, e attenzione a quanto sottolineato in queste ultime ore dall’agenzia AdnKronos, che parla di un possibile clamoroso ritorno per Spalletti, ovvero, la Roma. La compagine giallorossa venne lasciata due anni fa dalla guida toscana, ed ora la stessa Lupa è alla ricerca di un nuovo tecnico dopo l’addio di Claudio Ranieri. Secondo ritorno nella capitale quindi per Spalletti? Difficile dirlo, fatto sta che i bookmaker stanno iniziando a quotarlo, e al momento la Snai lo dà a 7.50, una cifra molto alta ma comunque meritevole di attenzione soprattutto per gli amanti delle scommesse.

LUCIANO SPALLETTI, RITORNO ALLA ROMA?

Un’altra ipotesi abbastanza caldeggiata è quella di un trasferimento all’estero, molto probabilmente in Cina. Del resto Spalletti non è nuovo a esperienze fuori confini e prima di tornare a Trigoria allenò con successo il club russo dello Zenit di San Pietroburgo. Più staccate, a quota 15, Monaco, Sampdoria, Milan o addirittura la guida della nazionale italiana, tutte idee comunque molto complicate. C’è chi poi lancia l’ipotesi Fiorentina, visto che lo stesso Spalletti è un “toscanaccio doc”, e che la Viola potrebbe mandare via Vincenzo Montella, riuscito nella clamorosa impresa di non vincere nemmeno un match alla guida della compagine di Firenze, giocandosi tra l’altro la salvezza thriller all’ultimo turno. Per gli scommettitori, comunque, l’ipotesi più accreditata resta quella di un anno sabbatico lontano dai campi da gioco, quotata 1.5: del resto Spalletti dovrebbe ricevere nei prossimi giorni una ricca buonuscita di circa una decina di milioni di euro, che gli dovrebbero “bastare” per i prossimi 12 mesi…

