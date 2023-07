Lucifero&Partners Real Estate Advisory al top/ Sfiorati 200 milioni in transazioni: “credibilità e solidità”

LA CRESCITA DELLA LUCIFERO&PARTNERS REAL ESTATE ADVISORY

Sfiorati i 200 milioni di euro in transazioni e conclusi gli ultimi illustri progetti, la Lucifero&Partners Real Estate Advisory srl si conferma tra le maggiori aziende del settore immobiliare di un Paese in graduale crescita con la ripresa del turismo. La società di Origination and Advisory immobiliare – specializzata nel settore alberghiero, grandi immobili, student hotel e senior housing – nell’ultimo anno, spiegano i vertici dell’azienda Giovanmatteo Lucifero e Michelangelo Bruni, hanno totalizzato i 200 milioni di euro di transazioni in tutta Italia.

Adolfo Urso/ “Piano anti-inflazione, prezzi calmierati per prodotti alimentari e di largo consumo”

Tra gli ultimi progetti, la società ha supportato Fdc Italia, Gruppo controllato da Ldc Hotels & Residences, di proprietà del magnate taiwanese Nelson Cheng, nella recente acquisizione di Palazzo Vivarelli Colonna di Firenze: si tratta della terza operazione di successi nei soli ultimi mesi della Lucifero&Partners, con lo scorso anno che già era stato un successo per aver affiancato Vastint Italy srl – società controllata dalla holding che gestisce a livello europeo asset immobiliari per 4,4 miliardi di euro e fa parte del gruppo Interogo Foundation (proprietario anche di Ikea Group) – nell’acquisizione di un’area edificabile di 253mila mq con destinazione residenziale nel Comune di Segrate (Milano) per 67 milioni di euro. Il tutto al termine di «una procedura competitiva a carattere internazionale che ha visto partecipare primari investitori italiani ed esteri», spiega ancora la Lucifero&Partners. Ottimi risultati come fu il passaggio da CDP a AD CASA dell’ex Caserma Artale, un compendio immobiliare composto da un intero isolato del quartiere di S. Maria Maggiore nella zona nord-ovest di Pisa, in un contesto dall’alto valore storico poco distante da Piazza dei Miracoli.

Golden Group/ Chiuso il semestre con oltre 15 mln di ricavi (+14% di crescita)

L’AD LUCIFERO: “TURISMO RIPRESO, ECCO GLI OTTIMI RISULTATI DELL’AZIENDA NEL SETTORE”

Visti i risultati ottenuti vi è grande soddisfazione da parte del management della Lucifero&Partners Real Estate Advisory: «La nostra crescita è il risultato della credibilità acquisita nel settore, della solidità delle competenze e di un network internazionale con cui condividere progetti sfidanti, come nel caso della recente acquisizione di Palazzo Vivarelli Colonna di Firenze», sottolinea l’amministratore delegato Giovanmatteo Lucifero.

Grazie alla fondamentale ripresa del turismo in Italia, il nostro Paese è tornato ad essere attrattivo per investitori internazionali che guardano al nostro mercato del real estate con sempre maggiore fiducia: «il trend è quello di privilegiare le grandi transazioni immobiliari e, in tale contesto, la nostra società punta a diventare sempre più un riferimento per imprenditori esteri istituzionali, che siamo in grado di supportare anche in qualità di operating partner ed equity partner». In conclusione, sottolinea Lucifero, «stiamo infatti continuando a potenziare il nostro team, per fornire un servizio il più completo e strutturato possibile, e, forti della crescita del settore, stiamo guardando ad investimenti in città strategiche italiane da Nord a Sud, al di là delle grandi capitali come Roma e Milano».

E-COMMERCE/ Gli investimenti (e gli incentivi) necessari alla logistica per spingere sull'export

© RIPRODUZIONE RISERVATA