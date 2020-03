Lucio Dalla, il ricordo di Gianni Morandi/ Foto: “Sei sempre con noi”

Tre giorni fa l’ottavo anniversario della morte, oggi Lucio Dalla avrebbe compiuto 77 anni: sui social network sono tantissimi i messaggi di ricordo per il cantautore e musicista di Bologna, uno di quegli artisti in grado di tracciare un solco nella storia di questo Paese. Tra i più importanti innovatori della musica nostrana, Dalla si è contraddistinto per la sua grande capacità di spaziare tra generi: dalla stagione beat alla sperimentazione ritmica, fino alle canzoni d’autore, che lo hanno illuminato anche dal punto di vista di paroliere. Amato in tutto il mondo, Dalla è ricordato in queste ore sul web da molti amici e colleghi, a partire da Gianni Morandi: «Sei sempre con noi», la didascalia di un’immagine che ritrae i due cantanti insieme sul palco…

LUCIO DALLA OGGI AVREBBE COMPIUTO 77 ANNI: IL RICORDO DI SILVANA MONDELLA

«Giustamente tanti si ricordano di Lucio il 4 marzo, il giorno del suo compleanno. Ma per noi non esisteva una sola giornata senza Lucio. Anche dopo che è morto nel 2012 abbiamo continuato a occuparci della sua memoria», il ricordo di Silvana Mondella ai microfoni di Tiscali. Per 35 anni addetta stampa e promoter dell’artista bolognese, Silvana si è sposata con Michele Mondella, storico amico del cantautore emiliano, ed il loro è stato sempre un rapporto «diretto. Come era lui, che diceva sempre quello che pensava, in faccia, senza fronzoli ma senza mai risultare sgradevole. Un giorno a mio figlio piccolo che aveva 12 o 13 anni gli regalò i preservativi colorati. Era un tipo incredibile. Lucio non amava molto le donne. Le uniche due donne sempre presenti nella sua vita siamo state io e Paola Maieli, la sua segretaria per 27 anni. Ma credo che fosse perché ci considerava uomini pure a noi».

View this post on Instagram Lucio, sei sempre con noi… #4/3/43 #luciodalla #compleanno A post shared by Gianni Morandi (@morandi_official) on Mar 4, 2020 at 12:05am PST





