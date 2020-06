Lucio Presta, marito di Paola Perego/ “Lavoro grazie a lui? Non soffro più per..”

Pubblicità

Oggi Paola Perego è ospite a Io e Te per raccontare di quello di cui ha parlato nel suo ultimo libro, gli attacchi di panico che hanno segnato la sua vita, ma poi il discorso si sposta anche su Lucio Presta, compagno di vita e famiglia con il quale ha trovato la serenità. Pierluigi Diaco introduce l’argomento partendo da lontano e, soprattutto, tirando in mezzo una parte di siti web e di stampa che parlano di lei come di una favorita proprio dal suo rapporto con il potente manager. A quanto pare una volta la cosa la toccava molto nel profondo ma adesso non è più così, lei stessa lo ammette dicendo: “Mi scivola tutto addosso adesso, non ci sto più male per queste cose”, e nella vita privata?

IL RAPPORTO TRA LUCIO PRESTA E PAOLA PEREGO

Anche in questo caso Paola Perego non ha dubbi a riguardo: “Lui è l’unico che non ha avuto attacchi di panico ma che, nonostante questo, mi ha capita senza giudicarmi”. Il loro rapporto? Siamo diversi perché io cambierei tutto della nostra routine mentre lui è molto metodico e abitudinario, difficilmente cambia posti in cui cenare o alberghi in cui dormire, e in casa: “Oggi l’ho mandato a quel Paese perché mi ha mandato un messaggio vocale chiedendomi di inviarle una cosa e lui dopo due minuti mi ha detto ‘è così difficile fare una cosa quando te la chiedo’… quando parla con me pensa di passare con la sua segretaria”. Un momento di “debolezza”? Quando le ha detto di aver perso la testa per lei perché non è mai riuscito a piegarla.



