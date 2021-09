Lucio Presta/ “Paola Perego? Ho capito che volevo stare con lei appena l’ho vista”

Quello tra Lucio Presta e Paola Perego è un amore che ha radici solide. Prima di incontrare la celebre conduttrice, l’agente TV ha avuto una vita personale e amorosa molto movimentata. Sua madre è deceduta mentre lo dava alla luce, il rapporto con suo padre è stato, invece, sempre complesso. Presta ha inoltre dovuto affrontare le morti della zia che gli ha poi fatto da madre e della donna che è poi diventata la madre dei suoi figli, Emanuela.

Di lei ha parlato in un’intervista di qualche anno fa al Corriere, rivelando che per lui era: “L’amore più grande della mia vita, le devo tutto. Mi ha conosciuto che facevo il ballerino e mi ha spinto lei a diventare agente. Mi è stata vicina in un modo pazzesco per l’anima. Ci siamo lasciati restando legatissimi. Quando si è ammalata, io ormai stavo con Paola. Però eravamo insieme quando il medico ha detto che poteva morire e io ero stravolto”.

Lucio Presta e le sue tre mogli: Emanuela, Simonetta poi… Paola Perego!

Prima di Emanuela e Paola Perego, Lucio Presta ha avuto un’altra moglie, Simonetta: “l’ho vista e sono andato da suo padre a chiederne la mano. Dopo 40 giorni, eravamo sposati”, ha raccontato. Simonetta prima, Emanuela poi, due amori che sono finiti. Poi, qualche tempo dopo, nella sua vita è arrivata Paola e Lucio rivela di aver capito sin dal primo momento in cui l’ha vista in TV che l’avrebbe voluta al suo fianco: “Assolutamente: ho visto subito in lei la bella persona che si è dimostrata”, ha confessato nel corso della sua intervista. “La verità è che io guardo la donna e vedo l’anima. Infatti, ho avuto solo donne meravigliose”, ha tenuto infine a precisare.

