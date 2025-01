Rottura tra Paolo Bonolis e Lucio Presta: cosa ni nasconde dietro questo finale?

Alcune settimane fa, ha fatto discutere la notizia della rottura tra Paolo Bonolis e Lucio Presta. Dopo ben 35 anni fianco a fianco, il conduttore ha infatti annunciato pubblicamente la fine dei rapporti con l’agenzia di Presta, senza tuttavia specificarne le motivazioni. Cosa che ha portato molti a chiedersi cosa si nasconda realmente dietro questa frattura. Ad analizzare la vicenda è Novella 2000, giornale diretto da Roberto Alessi, che ripercorre passo dopo passo le tappe di questa vicenda, facendo anche altri noti esempi.

Dopo l’annuncio di Bonolis, a far rumore è stata la replica di Presta, che ha fatto intendere che dietro la rottura ci fosse lo zampino di una donna: “Anche le persone perbene come te possono avere la sfortuna di incontrare la donna sbagliata e pagarne le conseguenze”. Il che ha fatto subito pensare a Sonia Bruganelli, anche in virtù del messaggio, alquanto pungente, che l’ex moglie di Bonolis ha pubblicato proprio poco prima l’annuncio: “Quando un pagliaccio si trasferisce in un castello non diventa un re. È il castello che diventa un circo”.

Ma la questione si fa ancor più articolata se si valuta che, prima della rottura tra Lucio Presta e Paolo Bonolis, si è registrata quella tra l’agente e Amadeus. Una frattura che ha fatto discutere molto, soprattutto perché arrivata dopo il successo di ben 4 Sanremo consecutivi, e che anche in questo caso ha tirato in ballo una donna: la moglie di Amadeus, Giovanna Civitillo. L’ipotesi che sia stata lei a causare la fine della collaborazione è stata però successivamente smentita, quando si è parlato di “divergenze professionali e personali con Amadeus”. Presta però ha fatto di più, presentando una querela contro Amadeus e parlando di “mancanza di gratitudine” nel campo dello spettacolo. Certo è che Lucio Presta non è l’unico: come dimenticare la rottura tra i Maneskin e la loro agente Marta Donà, deciso dalla band; o ancora tra Tiziano Ferro e il suo storico manager Fabrizio Giannini. Il mondo dello spettacolo è pieno di questi episodi ma alcuni, come quello che ha come protagonisti Presta e Bonolis, fa ancora discutere, soprattutto perché sono ancora vari i nodi da sciogliere.