Fanno rumore le coppie sposate che si lasciano, ma fanno rumore anche i rapporti professionali che a un certo punto si rompono. L’addio di Paolo Bonolis al suo storico agente Lucio Presta ha fatto rumore e ha sconvolto gli addetti ai lavori così come quelli che non sono così avvezzi al mondo della televisione e dello spettacolo in generale. Ma perché dopo così tanti anni c’è stato questo divorzio professionale?

Sonia Bruganelli a Verissimo: "Separazione da Paolo Bonolis? Stiamo bene così"/ "Con Angelo Madonia..."

Secondo il settimanale Oggi, e più precisamente nella rubrica del giornalista Alberto Dandolo intitolata I buoni, i belli e i cattivi, si può leggere quanto segue: “Perché la signora si sarebbe messa di traverso tra Paolo e Presta? Sarebbero economiche le motivazioni…”. Quindi, stando alle indiscrezioni raccolte dal giornalista, le motivazioni potrebbero essere legate alla mera sfera economica.

Paolo Bonolis, ex marito di Sonia Bruganelli/ Separazione e il tradimento: "Era meglio dire la verità..."

Paolo Bonolis e la rottura con Lucio Presta. Scoop di Dandolo, nuovi retroscena

Sempre stando ad Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, la rottura tra Paolo Bonolis e Lucio Presta vedrebbe un altro retroscena che andrebbe a colorare un attimo la situazione: Sonia Bruganelli, che ha parlato della loro separazione, avrebbe spinto per il rinnovo del contratto con Mediaset mentre l’ex manager sarebbe stato intenzionato a riportarlo in Rai. Anche il pubblico si divide: tra chi lo vorrebbe saldamente ancorato a Mediaset e chi preferirebbe vederlo cambiare aria con la speranza che possa tornargli la voglia di fare tv di un tempo.

Sonia Bruganelli, chi è/ Natale assieme a Paolo Bonolis e la polemica con Lucio Presta: cosa c'è dietro...

Che Sonia Bruganelli volesse spingere l’ex marito di nuovo tra le braccia di Mediaset perché si occupa del casting delle sue trasmissioni, anzi, della sua unica trasmissione Avanti un altro? Resta il fatto che negli ultimi mesi si è parlato sempre di più di un possibile ritorno del celebre conduttore in Rai dove potrebbe ritrovare la voglia di fare televisione che lo ha sempre contraddistinto. Però, stando a quanto anticipato da BubinoBlog, pare che il futuro di Paolo Bonolis sarà di nuovo sotto l’ombrello dorato di Mediaset per almeno tre anni. Bisognerà poi vedere se in questo lasso di tempo sarà impegnato solo con Avanti un altro o se invece potrà finalmente portare un nuovo format di sua ideazione su Canale5.