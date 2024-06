Lucky John come Francesco Chiofalo: “Ho fatto gli occhi azzurri”/ “Ecco perchè ho cambiato”

A Mattino 4, in diretta su Rete 4, si parlava stamane di interventi di chirurgia estetica e in collegamento vi era il tiktoker e content creatore Lucky John. Il giovane influencer poco tempo fa ha deciso di schiarirsi gli occhi, passando dal suo colore naturale, il marrone, ad un azzurro chiaro. Si tratta di un’operazione a cui si è sottoposto di recente anche l’ex Temptation Island Francesco Chiofalo, e di cui Lucky John ha raccontato: “Quando rivedevo quel colore degli occhi (il precedente ndr) vedevo quella persona depressa e malata”, aggiungendo che in passato aveva tentato il suicidio.

Patrizia Groppelli: “Non rifarei più il seno, feci 4 interventi”/ Amedeo Goria “Mi son tolto le occhiaie”

“L’intervento è costato 8.700 euro – ha proseguito il giovane – in quel periodo stavo male e mi ricordava quel periodo. Io ero assolutamente conscio dei rischi che correvo, sono anche però conscio che quando esco di casa qualcuno mi può investire”. Federica Panicucci gli ha quindi chiesto se dopo l’operazione ha avuto dei problemi, e lui ha spiegato: “Ho problemi di fotosensibilità oggi avendo ora degli occhi azzurri, che sono bellissimi. Una volta fatta la prima operazione l’occhio può tornare con il suo colore normale mentre dopo la seconda no perchè è irreversibile”, ha aggiunto in merito alla possibilità che possa sottoporsi ad un nuovo intervento per schiarirsi ancora di più gli occhi.

Fedez e Chiara Ferragni nel mirino di Giovanni Ciacci: "È tutta una farsa"/ "Basta, voi non capite che..."

LUCKY JOHN: “FORSE FACCIO UN SECONDO INTERVENTO…”

Patrizia Gropelli, in collegamento ha commentato: “Mi sembri un po’ confuso perchè hai pubblicato una storia in cui hai detto che gli occhi stanno tornando marroni”. Al ch Lucky John ha replicato: “Io sono sicuro di farla, sto vedendo tutti i pro e i contro, ovviamente quello che si vede sui social è puramente fatto per intrattenimento, visto che studio, lavoro e faccio questo. Lo rifarò una seconda volta, non pagherò perchè ho l’assicurazione e niente sto benissimo. Per la fotosensibilità qualche volta giro con gli occhiali da sole a volte no, perchè questi occhi voglio farli vedere che sono bellissimi”.

Giorgia Meloni da Enrico Mentana al Tg La7/ “Io incontinente? No nana, mi descrivono come un mostro...”

In studio arriva però l’ammonizione della dottoressa Donati, che spiega: “Tu sei lucky (inteso come, fortunato ndr) e ti spiego perchè: quando si toccano gli occhi la vera e unica complicanza è la perdita della visione, se un seno viene rifatto male lo copro, essere non vedente è follia. Tutti questi interventi hanno complicanze”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA