Lucky Luke – Chi è Mr.Josephs?/ Su Rete 4 il film con Terence Hill (oggi, 3 luglio)

Lucky Luke – Chi è Mr.Josephs? va in onda oggi, sabato 3 luglio, su Rete 4 a partiredalle ore 15:30. Un film di Terence Hill con la partecipazione di Nancy Morgan (Lotta Legs), Fritz Sperberg (Averill Dalton), Dominic Barto (William Dalton),Bo Gray (Jack Dalton). Questo film è l’unica versione cinematografica fruibile di Lucky Luke. Il film trova un’eco nella carriera del suo attore/regista Terence Hill, stanco come il suo personaggio. Segna qui sia la fine dell’eroe dei fumetti sia la sua vita cinematografica. Cercherà di tornare 3 anni dopo dirigendo e recitando in The Fight Before Christmas. Purtroppo non funziona più e Lucky Luke sarà ricordato come il suo ultimo capolavoro.

Una curiosità è che il popolare fumetto belga di Morris su un cowboy eroico di nome Lucky Luke, riceve co questo film il suo live action con Terence Hill nel ruolo del protagonista. Possiamo dire che Luke è un uomo stanco sull’orlo della schizofrenia, convinto che il suo cavallo gli parli e che scatti più velocemente della sua ombra. Il nostro eroe non ha affatto il costume del fumetto. Nemmeno i Dalton. Ma a parte questo, il film rispetta bene il fumetto originale da cui deriva. Se non ci fermiamo agli abiti, possiamo renderci conto che i personaggi dei personaggi sono molto rispettati e che il film è pieno di cenni alle avventure del nostro eroe. Ad esempio, mescola il film “Daisy Town” con “Twentieth Cavalry”, il momento in cui Jolly Jumper lotta per attraversare il fiume si riferisce a “Tortillas for the Daltons” dove Luke fa lo stesso con Rantanplan.

Lucky Luke – Chi è Mr.Josephs? La trama del film

Analizziamo ora la trama di Lucky Luke – Chi è Mr.Josephs? Lucky Luke (Terence Hill) fa tappa nella città di Daisy Town, afflitta dal crimine. Quindi, gli viene chiesto di diventare lo sceriffo della città. Lucky Luke diventa lo sceriffo di Daisy Town e fa fuori tutti i criminali. Poco dopo arrivarono in città i fratelli Dalton. Questi (soprattutto Joe) escogitano rapidamente un piano per sbarazzarsi del cowboy solitario, cercando di convincere gli indiani a rompere il trattato di pace e ad attaccare la città. C’è una storia ben narrata, e anche se il film usa la storia del cartone animato, non copia solo le scene, ma cerca di inserire anche altri elementi, come la parte in cui Luke diventa lo sceriffo perfetto che lavora senza sostata per la sicurezza di tutti gli abitanti della città.

