Lucky Luke/ Su Rete 4 il film western di Terence Hill (oggi, 13 giugno)

Lucky Luke sarà il film in onda nel pomeriggio di Rete 4 oggi, sabato 13 giugno 2020 alle ore 15.30. Pellicola realizzata nel 1991 e diretta e interpretata da Terence Hill, Lucky Luke è direttamente ispirato alle avventure del cowboy dei fumetti ideato dai francesi Morris e René Goscinny. Oltre a Terence Hill nei panni del protagonista, il cast del film è composto da Buff Douthitt nel ruolo del Sindaco, Nancy Morgan nella parte di Lotta Legs, Dominic Barto, Fritz Sperberg, Bo Greigh e Ron Carey nella parte dei quattro fratelli Dalton, rispettivamente William, Averell, Jack e Joe. Mark Hardwick ha il ruolo di Hank, Abe Vigoda interpreta il giudice, Neil Summers è Virgil mentre Roger Miller ha la parte della voce narrante, Jolly Jumper, ovvero il cavallo dello sceriffo Lucky Luke.

Lucky Luke, la trama del film

Le vicende di Lucky Luke si svolgono nel far west, nella tranquilla cittadina di Daisy Town dove la pace tra gli abitanti bianchi e i pellerossa garantisce un momento di inconsueta tranquillità. A vegliare sulla situazione c’è quello che viene considerato come il pistolero più veloce della vecchia America, ovvero lo sceriffo di Daisy Town, Lucky Luke. La velocità pistola alla mano di Lucky Luke. è leggendaria, tanto che si dice riesca ad essere più veloce della sua stessa ombra: inoltre lo sceriffo è sempre accompagnato dal suo fido destriero, Jolly Jumper, cavallo parlante e saggio consigliere. A dare da fare allo sceriffo sono principalmente i quattro fratelli Dalton, ovvero William, Averell, Jack e Joe, dei banditi piuttosto imbranati che non riescono mai a portare a compimenti i loro piani, con lo sceriffo sempre in grado di sventarli, spesso col minimo sforzo.

Dopo ogni impresa Lucky Luke si ristora nel saloon della sua grande spasimante Lotta Leggs, da sempre innamorata dallo sceriffo che sembra però troppo immerso nella vita del selvaggio west per pensare di mettere la testa a posto. La vicenda si dipana con i tentativi dei Dalton costantemente interrotti dall’abilità di Luke, con nessun altro che riesce ad eguagliare le sue abilità da pistolero infallibile.



