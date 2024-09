La celebre insegnante di ballo Lucrezia Lando cambia piani per il futuro e svela: “Lavoro a nuovo progetto”

Lucrezia Lando manca come il pane a Ballando con le Stelle 2024. D’altronde la celebre ballerina di latino-americano era diventata un’icona del programma di Milly Carlucci, ma dopo aver trovato l’amore all’interno del talent (con Lorenzo Tano, ndr) sembra aver dato priorità ad altri progetti o ad altri aspetti della sua vita. Non è chiaro cosa stia bollendo in pentola, per l’ex ballerina di casa Rai si era persino paventato il passaggio alla concorrenza, ma tutto al momento è ancora avvolta nel mistero. “Quest’anno non farò parte del cast di Ballando con le stelle”, ha annunciato la danzatrice nei giorni scorsi, a ridosso della puntata di apertura del programma.

Lucrezia Lando e Lorenzo Tano sono fidanzati?/ Lei: "Fatta tanta fatica a trovare un amore così"

“Ho deciso di prendermi quest’anno per concentrarmi e mettere tutta me stessa su un nuovo importantissimo progetto”, ha spiegato Lucrezia Lando, salutando affettuosamente Milly e tutto lo staff del programma. Insomma, Lucrezia sembra avere altri piani per il futuro e chissà che nei prossimi giorni non decida di svelare qualche elemento in più.

Lucrezia Lando, il rapporto coi genitori di Lorenzo Tano/ "Rocco Siffredi e Rozsa? Ecco come sono davvero..."

Lucrezia Lando, Ballando con le Stelle le ha regalato un grande amore: Lorenzo Tano

In ballo pare essere un progetto importante per la brillante coreografa, che ha esordito come insegnante a Ballando con le stelle nel 2018 dopo aver ripetutamente sostenuto le selezioni per entrare ad Amici di Maria De Filippi. La classe 1988 ha un legame unico con la danza, una passione che ha iniziato a coltivare fin da bambina e che l’ha vista poi trionfare – proprio a Ballando con le Stelle – in coppi con Gilles Rocca.

Nell’ultima edizione prima di quella in corso, Lucrezia ha persino trovato l’amore con Lorenzo Tano, figlio dell’attore hard Rocco Siffredi. Oggi tra i due proseguirebbe tutto per il meglio e la storia a gonfie vele.

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando sono in crisi? Arriva la smentita/ "Non abbiamo mai litigato in tre mesi"