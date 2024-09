Lucrezia Lando e Lorenzo Tano si sono innamorati durante Ballando con le Stelle 2023 e fidanzati ufficialmente poco dopo aver concluso l’avventura da Milly Carlucci. Il loro amore è stato dirompente e ancora oggi prosegue con grande passione, come si evince dai rispettivi profili sui social. Il colpo di fulmine è scattato in pista da ballo, quella pista a cui Lorenzo Tanto si sentiva “allergico” ma che ha fortemente voluto per uscire dalla sua zona di comfort.

Lucrezia Lando, chi è?/ Da Ballando con le Stelle ad un nuovo progetto: "Mi prendo un anno di tempo per..."

E abbandonato il porto sicuro ha trovato un amore inaspettato, mentre Lucrezia ha realizzato un sogno che cullava da tempo, ovvero trovare un amore come quello dei suoi genitori. “Lorenzo è tutto quello che ho sempre desiderato”, ha detto l’ex insegnante di Ballando con le Stelle. “Il mio modello era la storia dei miei genitori che da quando si sono incontrati non si sono mai lasciati”, ha confidato Lucrezia Lando. Con il figlio di Siffredi oggi sembra proseguire tutto per il meglio e per il futuro la coppia non si pone limiti.

Lucrezia Lando, il rapporto coi genitori di Lorenzo Tano/ "Rocco Siffredi e Rozsa? Ecco come sono davvero..."

L’amore profondo che unisce Lucrezia Lando e il figlio di Rocco Siffredi

“L’amore che ci lega è molto profondo”, ha detto la ballerina nell’intervista al Corriere. Un amore che ha scatenato quella sana gelosia che Lucrezia sente ardere: “Il motivo? Ho faticar per un amore così, pensare che le altre lo vogliano per loro e per le sue qualità interiori mi suscita gelosia”, ha ammesso.

Tanti progetti al vaglio per la coppia, ma per il momento tutto resta top secret e i due fidanzati si limitano a condividere sui social qualche sprazzo del loro amore: “Ci divertiamo a condividere la nostra quotidianità su TikTok”, ha detto lei, aggiungendo sempre a proposito della gelosia che “se lo vedo parlare un po’ più a lungo con qualcuna, mi preoccupo perché so che la trova interessante”.

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando sono in crisi? Arriva la smentita/ "Non abbiamo mai litigato in tre mesi"