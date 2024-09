L’ex ballerina di Ballando con le Stelle ha stretto un ottimo rapporto coi genitori del fidanzato

Lucrezia Lando, la fidanzata di Lorenzo Tano, ha stretto un buon rapporto coi genitori del ragazzo. In tutti questi mesi, sicuramente, l’ex insegnante di Ballando con le stelle ha avuto modo di entrare in confidenza con Rocco Siffredi e Rozsa, conoscendoli meglio e potendo farsi un’idea più precisa sulla famiglia del fidanzato. “Da fuori vengono visti come alieni”, ha ironizzato la ballerina, che invece sostiene di aver trovato un clima molto ‘tradizionale’.

“Non ho mai avuto il sentore di essere in una casa diversa da dove stavo io con papà e mamma, quello che ci si immagina è molto diverso dai fatti, sono persone normali che vogliono vivere una vita normale”, ha detto Lucrezia. “Non si può confondere una professione con la persona”, ha aggiunto ancora la Lando parlando dei genitori di Lorenzo al Corriere della Sera.

Al momento, Lucrezia e Lorenzo alternerebbero dei periodi in Italia e altri in Ungheria, dove vive la famiglia di lui. Per la ballerina la distanza non è un problema, anche perché con il fidanzato non ci pensa due volte a ridurla o ad azzerarla. “Va bene ovunque purché sia insieme, non importa dove, perché insieme non abbiamo tempo e non abbiamo spazio”, afferma innamorata la Lando.

Proprio a Budapest, ha avuto occasione di conoscere meglio i genitori di Lorenzo, coi quali evidentemente va d’amore e d’accordo. Le parole al miele spese per i suoceri Rocco Siffredi e Rozsa Caracciolo sono la dimostrazione di un rapporto cordiale e, soprattutto, sano. I genitori di Lorenzo, infatti, sono stati molto accoglienti con lei e la ballerina sembra aver apprezzato particolarmente.

