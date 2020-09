Lucrezia tra Armando Incarnato e Gianluca De Matteis, Uomini e Donne/ “Mi fissava…”

Lucrezia, la 33enne corteggiatrice bionda di Uomini e Donne, si divide tra Armando Incarnato e Gianluca De Matteis. Il tronista, già dalla scorsa puntata, aveva notato l’atteggiamento distaccato e freddo di Lucrezia nei suoi confronti. “L’altra volta ha detto che non mi chiedeva mai di ballare per non sgomitare. Io sono stato anche qui senza ballare per cui se ti interesso, potresti anche scendere e chiedermi di ballare”, afferma il tronista infastidito dall’atteggiamento di Lucrezia. “Ci sono alcune cose di te che non mi piacciono e volevo vedere come ti rapportavi con le altre ragazze. Ti vedo spavaldo e in competizione con Davide”, spiega Lucrezia su cui ha posato gli occhi Armando Incarnato che ammette di essere interessato alla corteggiatrice e di averla guardata, più volte, ricambiato.

LUCREZIA TRA ARMANDO E GIANLUCA, BALLA CON…

Armando Incarnato non nasconde l’interesse per Lucrezia a cui, prima di ballare insieme, ha chiesto l’età per non rischiare di trovarsi coinvolto in una situazione complicata. Lucrezia ammette di essersi accorta dello sguardo fisso di Armando nei suoi confronti e di aver accettato l’invito del cavaliere napoletano. “Mi sono alzato io e l’ho invitata a ballare”, rivela Armando. Una dichiarazione che rassicura un po’ Gianluca che l’avrebbe eliminata se fosse stata lei ad invitare Lucrezia. Di fronte alla domanda, poi, di Maria De Filippi di scegliere tra Armando e Gianluca un cavaliere per ballare, Lucrezia sceglie il cavaliere napoletano. Gianluca, però, sceglie comunque di tenere Lucrezia tra le corteggiatrici per conoscerla meglio ammettendo di essere incuriosito da lei.



