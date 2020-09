Lucy Morante, ex fidanzata Renato Zero/ “L’esperienza più bella della mia vita”

Lucy Morante è l’ex fidanzata di Renato Zero, il cantautore romano ospite di Verissimo. Una storia che il re dei porcini ricorda ancora oggi con grandissimo affetto : “affrontavo un pubblico di mille persone da solo e fuori c’era Lucy con il suo baldacchino che vendeva cassette stereo 8 e stereo 4. Per cui un giorno mi chiamano dalla RCA e mi dicono: ‘Lei ha venduto in tre anni 70.000 dischi, ma che ci ha fatto?’. ‘L’ho venduti!’, gli ho detto”. Un ricordo simpatico quello condiviso da Renatone nel salotto di Mara Venier a Domenica in, che conferma il grandissimo amore che Lucy provava per un allora giovane cantante che sognava un mondo di lustrini e paillettes. Attenzione però, Renato Zero ci ha tenuto a precisare che non ha mai pensato di sposare la donna: “mai, non ho mai pensato di sposarmi. Infatti eccomi qui, non sono cliente di nessuna bomboniera e di nessun confetto. Sono sposato con il pubblico, guardate con quanti son sposato!”.

Renato Zero: “Lucy Morante? Non ho mai davvero rotto con lei”

Non solo, Renato Zero parlando della sua vita ha precisato: “ho avuto una famiglia numerosa meravigliosamente presente. Vivevamo in 10 nella stessa casa e ogni volta che uscivo di casa con il boa di struzzo mi facevo il segno della croce”. Anche se non c’è stato nessun matrimonio e la storia è finita, Renato ancora oggi è legato a Lucy Morante: “non avrei neppure bisogno di dirle bentornata, perchè con Lucy non ho mai davvero rotto. E’ sempre stata parte della mia vita: l’esperienza più bella. E quando non rompi, non hai bisogno di ricucire. Semplicemente, ti ritrovi e ti riconosci”. Ma chi è Lucy Morante? La donna per un periodo di tempo è stata la manager del cantautore romano che le ha dedicato l’album Segreto Amore a conferma di quanto l’abbia amata e di quanto sia stata importante nella sua vita. La Morante, come ha rivelato Piero Montanari su Globalist, avrebbe tentato la strada del mondo dello spettacolo senza però riuscire ad arrivare al successo. Poi l’incontro con Renato Zero, il grande amore e la separazione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA