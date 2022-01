Lucy Salani, chi è?/ La donna trans più anziana d’Italia, sopravvissuta a Dachau

Le vite di Lucy Salani

Lucy Salani, 97 anni, è la donna transessuale più anziana d’Italia e tra le pochissime sopravvissute al campo di concentramento di Dachau ancora in vita. La sua storia è raccontata nel docu-film “C’è un soffio di vita soltanto” di Daniele Coluccini e Matteo Botrugno, al cinema per tre giorni a partire dal 10 gennaio 2022. Nata nel 1924, come Luciano, a Fossano da una famiglia antifascista, di origine emiliana: “Mi sono sempre sentita femmina fin da piccola. Mia madre era disperata. Volevo sempre fare ciò che a quell’età facevano le bambine: cucinare, pulire e giocare con le bambole. Mio padre e i miei fratelli non mi accettarono”, ha raccontato all’Arcigay. Militare, disertore, prigioniero politico fino alla deportazione a Dachau: “Rimasi in quel campo sei mesi e il giorno in cui i tedeschi capirono che era finita ci ammucchiarono al centro del campo e iniziarono a sparare. Io fui ferita a una gamba e svenni, mi trovarono gli americani in mezzo ai cadaveri…”.

SILVIA MEZZANOTTE/ Dal compagno Massimiliano a Carlo Marrale: "I Matia Bazar..."

Il film su Lucy Salani

Lucy Salani ha vissuto molti anni a Torino: “A Torino ho vissuto dei momenti stupendi. Facevo il tappezziere. Andavo per locali. Stavo bene. Ero amata. Avevo amici. Mi sono divertita tanto a Torino…”, ha raccontato all’Arcigay. Nel 1982, a Londra, si è sottoposta un intervento chirurgico di riassegnazione sessuale. Lucy non ha mai cambiato il nome all’anagrafe: “Il mio nome è prezioso. Me l’hanno dato i miei genitori, è sacro. Perché una donna non si può chiamare Luciano?”, ha spiegato nel film “C’è un soffio di vita soltanto”. I due registi Daniele Coluccini e Matteo Botrugno hanno seguito Lucy per un anno: “Abbiamo voluto realizzare un inno alla vita e un elogio della diversità in tutta la sua bellezza, convinti che possa essere di ispirazione ed incoraggiamento per quelle persone che lottano per l’affermazione delle proprie identità”, hanno scritto su Instagram

LEGGI ANCHE:

Carlotta Dalia, fidanzata Giuseppe Gibboni/ "Sei nella storia e una bella persona"Giuseppe Gibboni, chi è il violinista/ Vince il Premio Paganini e sventa uno scippo

© RIPRODUZIONE RISERVATA