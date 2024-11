In vista della partecipazione al film ‘Una terapia di gruppo’ al fianco di Leo Gassmann, Ludovica Francesconi è stata ospite – proprio insieme al collega – nel salotto de La Volta Buona di Caterina Balivo. L’attrice ha innanzitutto accennato alla pellicola che prossimamente arriverà al cinema per poi raccontare anche un aneddoto relativo alla propria carriera precedente al successo consolidato di oggi.

Ludovica Francesconi, su racconto di Caterina Balivo, era infatti ad un passo da abbandonare il sogno di recitare per via di una serie di provini andati male. Nonostante quelle delusioni, grazie ad una persona speciale ha trovato la forza di provare ancora conquistando forse l’esperienza più importante. “Devo dire grazie al mio papà che mi ha dato la determinazione di non abbattermi di fronte agli ostacoli, fu lui a dirmi: ‘Dai, facciamo un ultimo provino’.”.

Ludovica Francesconi a La Volta Buona: “Sul set de ‘La storia’ ero dentro il mio sogno…”

Proprio grazie a quell’ultimo provino, Ludovica Francesconi ha fatto il suo esordio al cinema e da allora ha consolidato la sua giovane carriera: “Ho deciso io di intraprendere questo mestiere perchè era la mia più grande passione fin da piccola. In adolescenza affronti le tue fragilità e non è facile fare i provini. Però, grazie al consiglio di papà, ho fatto il mio primo film”. Tra le esperienze cinematografiche di Ludovica Francesconi, spicca l’esperienza nel cast ricco di icone della serie ‘La storia’. “Come mi sono sentita? Inizialmente mi sentivo come una bambina che aveva davanti un regno di giochi, è stato pazzesco; un’esperienza difficile da commentare perchè avevo davanti il mio sogno, ero dentro il mio sogno. La prima persona che ho chiamato è stata la mia mamma…”.