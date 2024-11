Ludovica Francesconi, chi è e carriera: dal teatro a La storia in tv

Ci sarà anche Ludovica Francesconi, giovanissima attrice di talento, tra gli ospiti della nuova puntata de La volta buona in onda oggi pomeriggio su Rai 1. Assieme al collega Leo Gassmann, infatti, avrà l’occasione di raccontarsi ai microfoni di Caterina Balivo e di presentare al pubblico il nuovo film di Paolo Costella Una terapia di gruppo, nel quale hanno recitato. Originaria di Sora (Frosinone) e classe 1999, Ludovica Francesconi si è avvicinata sin da bambina al mondo della recitazione, passione condivisa con la sorella minore Ginevra, anch’essa attrice.

Genitori di Rocco Papaleo, chi sono: “Con mamma avevo un legame speciale”/ “Di nascosto da papà…”

Dopo alcuni corsi e stage di formazione, ha debuttato nel mondo del teatro nel 2012 con il ruolo di Alice in Alice nel paese delle meraviglie; successivamente, calcando sempre la scena teatrale, ha recitato in La giara e L’importanza di chiamarsi Ernesto, rispettivamente nei ruoli di Carminella e Cecily. In televisione, invece, è stata tra le protagoniste della serie La storia del 2024 per la regia di Francesca Archibugi, ispirata al capolavoro letterario di Elsa Morante.

Omicidio Pierina Paganelli, Louis Dassilva sfilerà sotto la telecamera/ Perché potrebbe cambiare tutto

Ludovica Francesconi, il boom al cinema e la riservata vita privata: ha un fidanzato?

Ludovica Francesconi, oltre al teatro e la televisione, ha ottenuto il grande successo al cinema, interpretando il ruolo di Marta nel film del 2020 Sul più bello di Alice Filippi, al quale hanno fatto seguito i film Ancora più bello e Sempre più bello, entrambi per la regia di Claudio Norza. Una trilogia grazie alla quale ha acquisito una notevole popolarità sul grande schermo; in questi giorni è invece approdata nelle sale con il nuovo film Una terapia di gruppo di Paolo Costella dove, fra gli altri, recita anche al fianco di Leo Gassmann, Claudio Bisio e Margherita Buy.

Chi è Andrea Dianetti/ Da Amici al successo in tv e in teatro: "In molte cose della mia vita, l'ansia..."

Cosa sappiamo invece della vita privata di Ludovica Francesconi? La giovanissima attrice è molto schiva e difficilmente cede al gossip, essendo piuttosto riservata e preferendo far parlare il proprio lavoro al posto delle questioni sentimentali; non sappiamo dunque se ha un fidanzato o se è single.