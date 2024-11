Impazza il gossip sulle questioni di cuore di Ludovica Frasca: l’ex velina sarebbe felice e innamorata

Regna grande curiosità e mistero sulla vita privata e sentimentale di Ludovica Frasca. L’ex velina sarebbe impegnata con un “altissimo dirigente di Mediaset”, secondo le ultime indiscrezioni media. La coppia non avrebbe ancora intenzione di uscire pubblicamente allo scoperto, per tutelare la propria privacy, per questo motivo è difficile capire chi sia l’uomo al fianco della modella. Di sicuro la trentunenne è felicemente impegnata dopo aver chiuso definitivamente la sua storia con Frank Faricy nel 2021.

Conferme sulla nuova relazione intraprese da Ludovica giungono da più parti, con indiscrezioni che comunque non lasciano trapelare nulla di più rispetto a quanto già si sappia. La speranza per gli appassionati di gossip è che durante quest’esperienza a La Talpa, possa uscire qualcosa in più al riguardo. Sarà davvero così? Bisognerà attendere per scoprirlo…

Chi è il fidanzato di Ludovica Frasca? Un nuovo amore dopo la fine della storia con l’uomo di affari Franck Faircy

Come dicevamo, prima di voltare pagina con un nuovo fidanzato, Ludovica Frasca aveva avuto un rapporto sentimentale con l’imprenditore inglese Franck Faricy. Una storia d’amore che terminò dopo un solo anno di matrimonio, con l’ex velina che chiuse il rapporto con il compagno delusa e amareggiata.

Evidentemente la Frasca era finita in una situazione diversa da quella che aveva desiderato, al punto da gettare fango sulla sua stessa storia. “Avevo degli amici che mi dicevano delle cose per il mio bene e io non lo capivo”, l’ammissione della classe 1992. “L’importante è dire la verità prima a se stessi. Rispettatevi, se state male in una relazione andatevene via, non serve a niente starci”, l’affondo contro il suo ex.

