Ludovica Pagani, chi è la fidanzata di Stephan El Shaarawy/ “C’è una cosa che mi piace tanto di lui…”

Ludovica Pagani e l’attaccante azzurro Stephan El Shaarawy fanno coppia fissa ormai da diversi anni, eppure è difficilissimo incontrarli in pubblico. Poche, se non pochissime, le dediche social e le dichiarazioni ai media, evidentemente la coppia preferisce mantenersi alla larga dai riflettori, nonostante la popolarità di lui e di lei. In una bella intervista rilasciata al Corriere della Sera, la fidanzata del faraone ha spiegato come la scelta di restare nell’ombra sia stata ben ponderata.

Infatti alla coppia non piace mostrarsi pubblicamente, né di condividere col pubblico gli aspetti della propria vita privata. “Non mi piace farlo”; ha ammesso la splendida fidanzata di El Shaarawy, che per il campione azzurro spende sempre parole al miele.

El Shaarawy, la sua fidanzata Ludovica lo elogia: “E’ una persona riservata, una qualità che apprezzo tanto e poi…”

“E’ un ragazzo riservato, questa è una qualità che mi piace tantissimo. E io anche, di conseguenza. Per tutelare qualcosa di bello, la cosa migliore è non esporla”, dice Ludovica, convinta di aver preso la decisione giusta. Nata 1995, Ludovica è molto conosciuta sui social e sul web per il suo lavoro di modella, influencer, conduttrice tv e speaker radiofonica.

Si è laureata in Economia e Management e nel corso della sua carriera ha lavorato per Sportitalia e TeleLombardia, ma l’abbiamo vista all’opera anche Quelli che il calcio su Rai Due e a RDS. La fidanzata di El Shaarawy è tra le influencer più seguite in Italia, nonché una delle migliori amiche della cantante e ricca ereditiera Elettra Lamborghini.











