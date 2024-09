Non c’è pace per Ludovica Valli, travolta dalle critiche degli hater dopo aver fatto il calco della placenta della figlia appena nata. Pochi giorni fa, infatti, la celebre influencer è diventata mamma per la terza volta. Si tratta della piccola Lola, che si aggiunge ai fratelli Anastasia e Otto Edoardo. Di questa gravidanza ciò che ha fatto più discutere il web, addirittura indignandolo, è il gesto che Ludovica ha voluto compiere dopo la nascita di Lola. Ci riferiamo al calco della placenta, una scelta che molti non hanno condiviso né capito fino in fondo.

“So che penserete che io sia davvero folle ma ho voluto tagliarle il cordone e lasciarle per sempre questo ‘pezzo di noi'”, ha detto l’ex tronista di Uomini e Donne. “Passate quelle due orette, dopo essere state ancora ‘legate’ è stata la cosa più difficile per me”, ha aggiunto Ludovica, spiegando meglio la sua decisione. Così, il carosello social con cui ha presentato la figlia al pubblico, ha destato non poche critiche da parte di alcuni utenti.

I più scettici non hanno nascosto il proprio dissenso a Ludovica, con commenti molto pungenti sui social. La scelta di fare il calco della placenta, dunque, non è piaciuta a diversi fan, che l’hanno accusata di essere una persona esibizionista e di aver fatto qualcosa di inquietante. Molti utenti, al contrario, hanno approvato il gesto della Valli, che dal canto suo non si fa scalfire dal pensiero altrui e, come sempre, continua a condividere sui social la sua quotidianità ed il suo amore incondizionato per i figli.

Non è comunque la prima volta che l’influencer prende una decisione di questo tipo, dato che con Anastasia fece un anello con un pezzetto di cordone ombelicale, mentre per Otto Edoardo fece creare un gioiello con il latte materno.