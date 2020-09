LUDOVICA VALLI E’ INCINTA/ L’ex tronista aspetta un figlio dal compagno, Gianmaria

Ludovica Valli è in dolce attesa: l’ex tronista ha annunciato infatti la sua prima gravidanza. La sorella di Beatrice nonché cognata di Marco Fantini – altri protagonisti della nota trasmissione televisiva di Maria De Filippi “Uomini e Donne” – è incinta e lo ha annunciato ufficialmente su Instagram, mostrando per la prima volta il pancione di fronte alla sua nutrita schiera di followers. Per l’annuncio, Ludovica ha scritto un post su Instagram nel quale ha ricordato i suoi inizi di ragazza ribelle, arrivata ora alla maturità della gravidanza: “La bambina che scappava di casa, la ragazzina che prendeva un aereo solo andata per Formentera, la ragazza delle “sei di mattina”, che a 18 anni approdava in tv ed ha vissuto altissimi e bassissimi. La piccola donna che ha cambiato città per amore e poi ha pianto per amore, ha cercato l’amore strappandosi anche il cuore da petto. La donna che ha preso la sua vita, l’ha distrutta e poi ha edificato castelli di sabbia crollati e poi ricostruiti fino a costruire quella che oggi è una vita nuova … quella bambina, quella ragazzina, quella donna sono sempre io e oggi io, proprio io, realizzo uno dei miei sogni più grandi.”

LUDOVICA VALLI, L’AMORE PER IL COMPAGNO GIAN MARIA

La 23enne Ludovica coronerà così l’unione con il compagno Gian Maria, imprenditore 36enne legato a lei ormai da un anno, conosciuto a Ibiza dove i due hanno girato il video che su Instagram mostra la gravidanza dell’ex tronista e influencer, capace di raggiungere grandi risultati in termini di seguito sui suoi profili social. E proprio a lui Ludovica ha dedicato la parte finale del post, sottolineando come Gian Maria si sia affermato nel tempo come la persona giusta con la quale compiere un passo così importante: “Realizzo uno dei miei sogni più grandi con il mio amore grande accanto a me sempre, quella bambina ora ha una casa da cui non vuole scappare, un amore vero e un cuore in più che batte dentro di se, ti aspettiamo anima mia.” L’ipotesi della gravidanza di Ludovica Valli era serpeggiata già durante la sua passerella al Festival del Cinema di Venezia, nella quale si era mostrata con un ampio abito che poteva nascondere il pancione. Così è stato effettivamente e il parto dovrebbe avvenire nei primi mesi del 2021.



© RIPRODUZIONE RISERVATA