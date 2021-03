Ludovica Valli ha partorito, è nata Anastasia Di Gregorio/”La nostra ragione di vita”

Ludovica Valli ha partorito, non che sia una novità visto che lo aveva ampiamente annunciato sui social insieme al compagno Gianmaria di Gregorio, ma sicuramente è ragione di giubilo in tutto il regno di Uomini e donne e non solo. La bella influencer solo qualche mese fa ha annunciato la sua gravidanza con tanto di festa in pompa magna e poi una serie di foto social (non senza polemiche per via del suo abbigliamento che spesso ha messo in mostra il suo pancione) ma oggi la sorella della più nota Beatrice Valli, ha mostrato al mondo alcuni dettagli del volto della sua bambina, la piccola 𝑨𝒏𝒂𝒔𝒕𝒂𝒔𝒊𝒂, 𝑳𝒖𝒅𝒐𝒗𝒊𝒄𝒂 𝑫𝒊 𝑮𝒓𝒆𝒈𝒐𝒓𝒊𝒐 scrivendo: “Sei la ragione della nostra esistenza” e poi ancora: “A TE 𝘽𝘼𝘽𝙔 𝘿𝙀𝙇𝙇𝘼 𝙉𝙊𝙎𝙏𝙍𝘼 𝙑𝙄𝙏𝘼, ALLA FORZA DELLE 𝘿𝙊𝙉𝙉𝙀 E ALLA LORO CONTINUA 𝙍𝙄𝙉𝘼𝙎𝘾𝙄𝙏𝘼”.

Ludovica Valli annuncia la nascita di Anastasia Ludovica di Gregorio

La zia Beatrice Valli ha subito condiviso la foto postata dalla sorella Ludovica felice per lei e per il suo compagno Gianmaria Di Gregorio. La gravidanza è frutto del loro amore e proprio nei mesi scorsi, e lei stessa ha ammesso di aver attraversato un periodo difficile perché si è dovuta sottoporre a una serie di analisi e cure che l’hanno debilitata fisicamente ma oggi torna a sorridere stretta stretta alla sua bambina. E il matrimonio? Pare che in questo momento per Ludovica e Gianmaria non sia una priorità: “Prima di riuscire a restare incinta ho dovuto fare una serie di analisi e cure che mi hanno debilitata per certi versi ma mi hanno anche resa più consapevole. La giovane età non premia sempre, bisogna sempre fare i conti con il proprio fisico e stato di salute”.



