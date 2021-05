Ludovico Tersigni, conduttore X Factor 2021/ Il nipote di Zoro al posto di Cattelan

Ludovico Tersigni sarà il nuovo conduttore di “X Factor”. Secondo quanto riporta Dagospia il giovane attore romano, classe 1995, sarebbe l’erede di Alessandro Cattelan, che dopo dieci anni al timone ha lasciato il talent show e che presto debutterà su Netflix con il suo docu-show “Una semplice domanda”. Secondo il sito di D’Agostino, i provini si sarebbero susseguiti per mesi, poi la scelta sarebbe ricaduta su Tersigni e non su Lodovica Comello, sui cui si era a lungo vociferato. Ludovico Tersigni è conosciuto al pubblico più giovane per aver interpretato Giovanni Garau nella web serie “Skam Italia” e Alessandro “Ale” Alba nella serie Netflix “Summertime”, che tornerà dal 3 giugno con la seconda stagione. Inoltre è il nipote di Diego Bianchi, alias Zoro, presentatore di “Propaganda Live”. L’attore, infatti, ha debuttato al cinema nel 2014 nel film “Arance & martello” diretto dallo zio Diego Bianchi, presentato alla 71ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

Ludovico Tersigni nuovo conduttore di X Factor? La reazione dei social

Sui social la notizia di Ludovico Tersigni nuovo conduttore di X Factor 2021, sta dividendo il popolo del web: “Per me è un sì. Certo recitare non è la stessa cosa di condurre un programma tv, ma credo che un cambio rotta sia necessario per rivedere il format e dare una ventata di cambiamento vero” e “Non aveva senso proporre un nome che fosse la copia-carbone di Cattelan. Se bisognava scommettere e riformarsi, tanto valeva farlo fino in fondo”, hanno scritto due utenti. Altri sostengono che l’attore sia “molto vicino al pubblico più giovane” che segue il talent show di Sky. Non mancano le critiche: “Vi state chiedendo chi sia Ludovico Tersigni? Chiedetelo a suo zio, Diego Bianchi alias Zoro, il presentatore di Propaganda Live, che proprio qualche giorno fa diceva che gli ospiti del suo programma vengono scelti solo in base alle competenze”, ha scritto un utente su Twitter.

