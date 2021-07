Ludwig Guttmann, chi è?/ Neurochirurgo e inventore dei Giochi paralimpici

Ludwig Guttmann è il protagonista del doodle di Google di oggi, sabato 3 luglio 2021, in quanto proprio in questa giornata si celebra il compleanno numero 122 del neurologo britannico di origine tedesca ed ebreo. Viene ricordato per essere stato l’inventore dei Giochi paralimpici. Vale dunque la pena effettuare un tuffo nel passato e analizzare chi fosse il dottor Guttmann: è nato a Tost (ora Toszek, in Polonia, ma all’epoca città tedesca) nel 1899 e ha conseguito la propria laurea in Medicina nel 1924.

Successivamente, il dottore di nazionalità tedesca avviò le proprie operazioni di ricerca sulle lesioni del midollo spinale ed eseguì diverse procedure neurochirurgiche, guadagnando una fama a livello nazionale, che lo consacrò come uno dei migliori neurochirurghi della Germania all’inizio dei suoi trent’anni. Tuttavia, con l’ascesa del partito nazista e l’approvazione delle leggi di Norimberga nel 1933, a Guttmann fu impedito di esercitare la professione medica. In seguito alla drammatica Notte dei Cristalli del 1938 e alla crescente persecuzione degli ebrei in Germania, Guttmann fu costretto a lasciare il Paese con la sua famiglia e a fuggire in Inghilterra nel 1939.

LUDWIG GUTTMANN, IL PADRE DEI GIOCHI PARALIMPICI

In Inghilterra, Ludwig Guttmann, ribattezzato “sir”, continuò la sua ricerca sulla paraplegia. Nel 1944, poi, mise in pratica il suo approccio innovativo nelle vesti di direttore del National Spinal Injuries Center allo Stoke Mandeville Hospital. Addirittura, nel 1948 organizzò una gara di tiro con l’arco per 16 persone, uno dei primi eventi sportivi ufficiali per persone in sedia a rotelle. Chiamata in seguito “Giochi di Stoke Mandeville” o “Olimpiadi per disabili”, la kermesse dimostrò il potere dello sport d’élite di abbattere le barriere della disabilità e attirò l’attenzione della comunità medica e sportiva mondiale.

Nel 1960, Guttmann facilitò i Giochi Internazionali di Stoke Mandeville, dopo le Olimpiadi estive del 1960, i primi di molti Giochi paralimpici. La sua passione per la cura dei pazienti non ha mai vacillato e ha anche fondato la Società Medica Internazionale di Paraplegia (la Società Internazionale del Midollo Spinale) e la British Sports Association for the Disabled (Activity Alliance) nel 1961, ricevendo numerosi riconoscimenti per i suoi contributi, fra cui spicca la nomina di cavaliere, consegnatagli da Sua Maestà la Regina nel 1966.

LUDWIG GUTTMANN, LA FIGLIA: “MIO PADRE VOLEVA LE OLIMPIADI PER DISABILI”

La storia di Ludwig Guttmann è dunque da raccontare e tramandare, foss’anche solo per gli alti valori che veicola e per il vero e proprio miracolo sportivo che contiene al suo interno. In essa, infatti, sono racchiuse le incredibili conquiste degli atleti con disabilità, rese possibili unicamente dalla tenacia di un uomo che, scampato alle persecuzioni naziste per via della sua religione, ha edificato mattonella per mattonella la casa inclusiva dello sport, aprendo le porte dell’olimpo anche per i soggetti meno fortunati.

Oggi, gli atleti paralimpici sono giustamente riconosciuti per le loro abilità e i risultati conseguiti nelle rispettive discipline e i Giochi paralimpici incarnano una forza trainante per la promozione dei diritti e dell’indipendenza delle persone con disabilità, con un impatto duraturo sulla parità di trattamento e di opportunità. Eva Loeffler OBE, figlia del professor Ludwig Guttmann, ha dichiarato: “Fin dal primo evento sportivo al National Spinal Injuries Centre nel 1948, mio padre disse che voleva le Olimpiadi per i disabili. Il suo sogno e la sua visione pionieristica si sono certamente avverati”.

