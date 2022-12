Ludwig Maximillian Koons, figlio Ilona Staller/ “Visto da solo por*o di mia madre”

Ludwig Maximillian Koons, ecco chi è il figlio di Ilona Staller

Ludwig Maximillian Koons è il figlio della celebre attrice hard Ilona Staller. Classe 1992, con un percorso di studio all’Accademia di Belle Arti, il ragazzo spera di poter sfondare nel mondo del cinema. Nato un anno dopo il matrimonio tra l’artista statunitense Jeff Koons e sua mamma Ilona, il ragazzo ha raccontato di aver riscontrato alcune difficoltà nella vita di tutti i giorni, a causa del suo cognome pesante. A suo dire molti provini non sarebbero decollati a causa dell’ingombrante immagine della madre, definita una “donna scomoda”.

Ilona Staller "Cicciolina"/ Malgioglio l'intervista seduto sul water: "si è anche spogliata e..."

Ciononostante i rapporti tra Ludwig Maximillian Koons e mamma Ilona sono ottimi, come ricorda e ribadisce il ragazzo, che sarebbe lieto di ripercorrere le sue orme. Il classe 1992 è stato fidanzato per diverso tempo con l’attrice e modella Soraya Roselli, con il beneplacito di mamma Ilona, che spesso ha condiviso loro foto sui social. La storia tra Soraya e il figlio, tuttavia, si è conclusa da alcuni anni e non è chiaro se ora ci sia qualche altra persona nella vita di Ludwig Maximillian Koons.

Jeff Koons, chi l'ex marito di Ilona Staller/ L'ex attrice hard: "Con lui fu terrificante"

Ludwig Maximillian Koons, il rapporto con il padre e quel giudizio neutro sulla carriera della madre: “Non mi fa alcun effetto, ma…”

Per quanto riguarda il rapporto coi genitori, va detto che il ventottenne ha vissuto la separazione di mamma e papà non proprio in maniera serena. Infatti la Staller e Jeff Koons hanno lottato duramente per l’affidamento del bambino, con l’attrice hard che è arrivata a compiere gesti e azioni decise per potere stare col figlio. Ad ogni modo, il figlio di Cicciolina ha sempre detto di trovarsi bene con il padre e di aver mantenuto i rapporti, anche se quest’ultimo si è rifatto una vita con la sua segretaria, con la quale ha messo al mondo altri figli.

Rocco Siffredi: "Cicciolina puzzava sul set"/ "Ma sbagliai a dirlo: chiedo scusa"

Tornando invece alla carriera a luci rosse della madre, come dicevamo, Ludwig Maximillian Koons non ha mai giudicato negativamente questo tipo di scelta di Ilona. “Ho visto da solo i por*o di mia madre, non mi ha fatto nessun effetto. Se me li avessero fatti vedere i miei amici li avrei presi a calci in bocca. Quando a scuola mi prendevano in giro mi sono sempre difeso”, ha raccontato.











© RIPRODUZIONE RISERVATA